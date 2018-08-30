Машина сбила ребенка

|30 августа 2018
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На улице Вокзальной автомобиль ВАЗ сбил 10-летнюю девочку. ДТП произошло в тот момент, когда она перебегала проезжую часть в неустановленном месте.
Автомобилем управлял местный житель 1958 года рождения. К счастью, серьезных повреждений ребенок не получил. После медицинского обследования днвочку отправили домой.
По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст. 286 УК (нарушение правил безопасности дорожного движения лицом, уцправляющим транспортным средством).
В связи со случившимся сотрудники полиции призывают взрослых напоминать детям о правилах дорожного движения.
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29 августа 2018
• В Славянске ищут строителей для «Прозрачного офиса»
• Вадим Лях объяснил, зачем встречался с Пономаревым
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На улице Вокзальной автомобиль ВАЗ сбил 10-летнюю девочку. ДТП произошло в тот момент, когда она перебегала проезжую часть в неустановленном месте.