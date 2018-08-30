В Славянском районе пропали девочки 14-ти и 16 лет

Как рассказали родители пропавшей, их дочь 6 дней назад ушла на дискотеку и по сей день не вернулась. По их словам, дочь несколько раз звонила им и говорила, что, возможно, поедет в Харьков. В настоящее время телефон девушки выключен, где она находится и все ли с ней в порядке – неизвестно. На розыск ориентированы блокпосты, патрули на железнодорожных и автовокзалах, автомобильные и пешеходные наряды, а также подключены смежные органы.

Славянский горотдел полиции просит всех граждан, владеющих информацией о местопребывании Юлии Агаповой, сообщить ее на линию «102» или по телефонам (095) 418-86-74, (095) 553-51-51, (095) 719-89-83.

Приметы пропавшей: выглядит на 15-16 лет, рост 160-170 см, телосложение среднее, волосы и брови темные, лицо овальное, нос прямой, глаза темные, на левом запястье нанесена татуировка в виде пульсирующего сердца. На момент пропажи была одета в черные мокасины, темно-синюю футболку с рисунком черного кота, черный рюкзак и темные солнцезащитные очки. Уходя из дома девушка забрала с собой темную футболку, мастерку, черно-белый купальник, паспорт и свидетельство о рождении.

27 августа ушла из дома и до сих пор не вернулась 14-летняя жительница села Александровка Карина Руденко. По словам родителей, мобильного телефона с собой у девочки не было.

Приметы пропавшей: на вид – 14-15 лет, рост 160 см, волосы русые, глаза голубые. Была одета в белую кофту и джинсовые шорты. Сведения о ее возможном местопребывании просят сообщать на линию «102» или по телефонам (095) 418-86-74, (095) 553-51-51, (095) 719-89-83.