Заботливая теща подарила мошенникам 1 тысячу долларов

Как сообщила заявительница, позвонивший незнакомец представился сотрудником полиции и сообщил, что ее зять совершил дорожно-транспортное происшествие. Позже к телефонному разговору присоединился еще один человек, выдававший себя за зятя-нарушителя. По словам женщины, его голос был действительно похож на голос родственника. Подставной зять сказал, что от уголовного наказания его спасут только деньги, которые нужно внести за операцию пострадавшему от аварии человеку.

Впав в стрессовое состояние и утратив способность критически мыслить, заботливая теща собрала все свои сбережения – 1 тыс. долларов США – и вынесла их на улицу. Там она передала деньги подошедшему к ее дому «полицейскому». При этом мошенники постоянно пребывали с ней на связи, не давая опомниться и трезво оценить ситуацию. Лишь отдав деньги незнакомцу, женщина созвонилась с зятем и узнала, что вся история – вымысел злоумышленников.

По сообщению пресс-службы Славянского горотдела полиции, информация по данному эпизоду внесена в реестр досудебных расследований по признакам нарушения норм ст. 190 УК Украины (мошенничество).