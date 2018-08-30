|30 августа 2018
|Просмотров: 74
|
К правоохранителям обратилась очередная жертва телефонных аферистов, предложивших «отмазать» ее родственника от уголовной ответственности.
Как сообщила заявительница, позвонивший незнакомец представился сотрудником полиции и сообщил, что ее зять совершил дорожно-транспортное происшествие. Позже к телефонному разговору присоединился еще один человек, выдававший себя за зятя-нарушителя. По словам женщины, его голос был действительно похож на голос родственника. Подставной зять сказал, что от уголовного наказания его спасут только деньги, которые нужно внести за операцию пострадавшему от аварии человеку.
Впав в стрессовое состояние и утратив способность критически мыслить, заботливая теща собрала все свои сбережения – 1 тыс. долларов США – и вынесла их на улицу. Там она передала деньги подошедшему к ее дому «полицейскому». При этом мошенники постоянно пребывали с ней на связи, не давая опомниться и трезво оценить ситуацию. Лишь отдав деньги незнакомцу, женщина созвонилась с зятем и узнала, что вся история – вымысел злоумышленников.
По сообщению пресс-службы Славянского горотдела полиции, информация по данному эпизоду внесена в реестр досудебных расследований по признакам нарушения норм ст. 190 УК Украины (мошенничество).
30 августа 2018
• На Старогородском кладбище создадут мемориальный парк
• Ремонт на Вольной окончен,на очереди - Бульварная
• На улице Свободы стартовала реконструкция очередного участка
• Дом Александрова начали красить
• Кому помешала «Aroma kava» на Артема
• Над 16-летним славянцем зло пошутили сверстники
• Подросток из Харькова ограбил женщину в Славянске
• Заботливая теща подарила мошенникам 1 тысячу долларов
• В Славянском районе пропали девочки 14-ти и 16 лет
• В центре Славянска очередная авария с участием автобуса
• В Славянске начался прием документов для присвоения детям статуса пострадавших в АТО
• ЦПАУ готов, но пока не работает
• Сессия Славянского района: экологическая угроза, квадракоптер для полиции и реорганизация системы образования
• Что мешает обустроить на Лимане место отдыха
• Как обновился за лето сквер «Мечта»
• Школы Славянска заполнены на 74%, садики - на 122%
• «Парад вышиванок», концерт и лазерное шоу
• ДНК в Top Place: весело, уютно, комфортно
• Торжественное собрание и «Тарасів дороговказ - 2»
29 августа 2018
• В Славянске ищут строителей для «Прозрачного офиса»
• Вадим Лях объяснил, зачем встречался с Пономаревым
• На Дне флага активисты показали фото мэра Славянска с Вячеславом Пономаревым
• «Динамо» продолжит выступления в Лиге Европы
• Женский рекорд Украины на US Open
• На улице Героев Труда будет велодорожка
• На Дне города выступит «Скрябин»
— 30 августа 2018 —
Порчей личного имущества, а также пропажей телефона и золотого кольца закончилась для несовершеннолетнего жителя Славянска поездка к бабушке в поселок Былбасовка.
— 30 августа 2018 —
В районе железнодорожного вокзала подросток ограбил прохожую. Сообщение о грабеже поступило в отделение полиции вечером.
— 30 августа 2018 —
Славянский горотдел полиции устанавливает местопребывание 16-летней Юлии Агаповой из поселка Черкасское Славянского района, ушедшей из дома 21 августа.
— 30 августа 2018 —
На улице Вокзальной автомобиль ВАЗ сбил 10-летнюю девочку. ДТП произошло в тот момент, когда она перебегала проезжую часть в неустановленном месте.
Приветствую, гость! Вход
30 августа 2018
• На Старогородском кладбище создадут мемориальный парк
• Ремонт на Вольной окончен,на очереди - Бульварная
• На улице Свободы стартовала реконструкция очередного участка
• Дом Александрова начали красить
• Кому помешала «Aroma kava» на Артема
• Над 16-летним славянцем зло пошутили сверстники
• Подросток из Харькова ограбил женщину в Славянске
• Заботливая теща подарила мошенникам 1 тысячу долларов
• В Славянском районе пропали девочки 14-ти и 16 лет
• В центре Славянска очередная авария с участием автобуса
• В Славянске начался прием документов для присвоения детям статуса пострадавших в АТО
• ЦПАУ готов, но пока не работает
• Сессия Славянского района: экологическая угроза, квадракоптер для полиции и реорганизация системы образования
• Что мешает обустроить на Лимане место отдыха
• Как обновился за лето сквер «Мечта»
• Школы Славянска заполнены на 74%, садики - на 122%
• «Парад вышиванок», концерт и лазерное шоу
• ДНК в Top Place: весело, уютно, комфортно
• Торжественное собрание и «Тарасів дороговказ - 2»
29 августа 2018
• В Славянске ищут строителей для «Прозрачного офиса»
• Вадим Лях объяснил, зачем встречался с Пономаревым
• На Дне флага активисты показали фото мэра Славянска с Вячеславом Пономаревым
• «Динамо» продолжит выступления в Лиге Европы
• Женский рекорд Украины на US Open
• На улице Героев Труда будет велодорожка
• На Дне города выступит «Скрябин»
© 1998-2017 Издательство «Асна». г. Славянск, ул. Светлодарская, 4, 84122. Регистрационное свидетельство ДЦ № 1566, выданное 24.04.2000 г. Тел.: 0(6262) 2-54-89, факс: 2-39-14.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При цитировании материалов сайта, прямая гиперссылка, не закрытая от индексации на www.tvplus.dn.ua обязательна.
Комментарии к статье «Заботливая теща подарила мошенникам 1 тысячу долларов»
К правоохранителям обратилась очередная жертва телефонных аферистов, предложивших «отмазать» ее родственника от уголовной ответственности.