|30 августа 2018
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В районе железнодорожного вокзала подросток ограбил прохожую. Сообщение о грабеже поступило в отделение полиции вечером.
Местная жительница рассказала, что выгуливала собаку на улице Вокзальной и подверглась нападению неизвестного. Подбежавший сзади грабитель сорвал с ее шеи золотую цепочку и бросился бежать в сторону железнодорожного вокзала.
На розыск злоумышленника были ориентированы все наряды полиции, несущие дежурство в этом районе. Задержание было проведено через несколько минут. У парня правоохранители обнаружили похищенное ювелирное изделие.
Нападавший оказался 17-летним жителем Харьковской области. В Славянск, по его словам, он приехал погулять. Чем закончится для него эта прогулка, определят органы правосудия.
На данный момент, как сообщает пресс-служба Славянского ГО, проводится досудебное расследование с квалификацией по ч. 1 ст. 186 УК Украины (открытое похищение чужого имущества). Статья предусматривает наказание от штрафа до лишения свободы на срок до 4 лет.
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• На улице Свободы стартовала реконструкция очередного участка
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• Над 16-летним славянцем зло пошутили сверстники
• Подросток из Харькова ограбил женщину в Славянске
• Заботливая теща подарила мошенникам 1 тысячу долларов
• В Славянском районе пропали девочки 14-ти и 16 лет
• В центре Славянска очередная авария с участием автобуса
• В Славянске начался прием документов для присвоения детям статуса пострадавших в АТО
• ЦПАУ готов, но пока не работает
• Сессия Славянского района: экологическая угроза, квадракоптер для полиции и реорганизация системы образования
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• Школы Славянска заполнены на 74%, садики - на 122%
• «Парад вышиванок», концерт и лазерное шоу
• ДНК в Top Place: весело, уютно, комфортно
• Торжественное собрание и «Тарасів дороговказ - 2»
29 августа 2018
• В Славянске ищут строителей для «Прозрачного офиса»
• Вадим Лях объяснил, зачем встречался с Пономаревым
• На Дне флага активисты показали фото мэра Славянска с Вячеславом Пономаревым
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Комментарии к статье «Подросток из Харькова ограбил женщину в Славянске»
В районе железнодорожного вокзала подросток ограбил прохожую. Сообщение о грабеже поступило в отделение полиции вечером.