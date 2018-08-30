Подросток из Харькова ограбил женщину в Славянске

В районе железнодорожного вокзала подросток ограбил прохожую. Сообщение о грабеже поступило в отделение полиции вечером.

Местная жительница рассказала, что выгуливала собаку на улице Вокзальной и подверглась нападению неизвестного. Подбежавший сзади грабитель сорвал с ее шеи золотую цепочку и бросился бежать в сторону железнодорожного вокзала.

На розыск злоумышленника были ориентированы все наряды полиции, несущие дежурство в этом районе. Задержание было проведено через несколько минут. У парня правоохранители обнаружили похищенное ювелирное изделие.

Нападавший оказался 17-летним жителем Харьковской области. В Славянск, по его словам, он приехал погулять. Чем закончится для него эта прогулка, определят органы правосудия.

На данный момент, как сообщает пресс-служба Славянского ГО, проводится досудебное расследование с квалификацией по ч. 1 ст. 186 УК Украины (открытое похищение чужого имущества). Статья предусматривает наказание от штрафа до лишения свободы на срок до 4 лет.