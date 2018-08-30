|30 августа 2018
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Порчей личного имущества, а также пропажей телефона и золотого кольца закончилась для несовершеннолетнего жителя Славянска поездка к бабушке в поселок Былбасовка.
Инцидент произошел на прибрежной зоне водоема, где парень познакомился с местными подростками, которые вначале проявили дружелюбие. Но когда парень заплыл в озеро, решили над ним «пошутить»: изрезали ножом его футболку и шины велосипеда, а из рюкзака вытащили мобильный телефон и золотое кольцо. На просьбы подростка вернуть ценные вещи новые знакомые не реагировали. Пришлось обращаться в полицию. Узнав приметы злоумышленников, сотрудники полиции установили личности правонарушителей – ими оказались 13-ти и 16-летний жители Былбасовки.
Как сообщает пресс-служба городского отдела полиции, уголовное производство по данному факту открыто с квалификацией по ч. 2 ст. 186 УК Украины (грабеж, совершенный по предварительному сговору группой лиц). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 6 лет. Досудебное расследование продолжается.
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• На улице Свободы стартовала реконструкция очередного участка
• Дом Александрова начали красить
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• Над 16-летним славянцем зло пошутили сверстники
• Подросток из Харькова ограбил женщину в Славянске
• Заботливая теща подарила мошенникам 1 тысячу долларов
• В Славянском районе пропали девочки 14-ти и 16 лет
• В центре Славянска очередная авария с участием автобуса
• В Славянске начался прием документов для присвоения детям статуса пострадавших в АТО
• ЦПАУ готов, но пока не работает
• Сессия Славянского района: экологическая угроза, квадракоптер для полиции и реорганизация системы образования
• Что мешает обустроить на Лимане место отдыха
• Как обновился за лето сквер «Мечта»
• Школы Славянска заполнены на 74%, садики - на 122%
• «Парад вышиванок», концерт и лазерное шоу
• ДНК в Top Place: весело, уютно, комфортно
• Торжественное собрание и «Тарасів дороговказ - 2»
29 августа 2018
• В Славянске ищут строителей для «Прозрачного офиса»
• Вадим Лях объяснил, зачем встречался с Пономаревым
• На Дне флага активисты показали фото мэра Славянска с Вячеславом Пономаревым
• «Динамо» продолжит выступления в Лиге Европы
• Женский рекорд Украины на US Open
• На улице Героев Труда будет велодорожка
• На Дне города выступит «Скрябин»
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Комментарии к статье «Над 16-летним славянцем зло пошутили сверстники»
Порчей личного имущества, а также пропажей телефона и золотого кольца закончилась для несовершеннолетнего жителя Славянска поездка к бабушке в поселок Былбасовка.