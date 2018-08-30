Над 16-летним славянцем зло пошутили сверстники

Порчей личного имущества, а также пропажей телефона и золотого кольца закончилась для несовершеннолетнего жителя Славянска поездка к бабушке в поселок Былбасовка.

Инцидент произошел на прибрежной зоне водоема, где парень познакомился с местными подростками, которые вначале проявили дружелюбие. Но когда парень заплыл в озеро, решили над ним «пошутить»: изрезали ножом его футболку и шины велосипеда, а из рюкзака вытащили мобильный телефон и золотое кольцо. На просьбы подростка вернуть ценные вещи новые знакомые не реагировали. Пришлось обращаться в полицию. Узнав приметы злоумышленников, сотрудники полиции установили личности правонарушителей – ими оказались 13-ти и 16-летний жители Былбасовки.

Как сообщает пресс-служба городского отдела полиции, уголовное производство по данному факту открыто с квалификацией по ч. 2 ст. 186 УК Украины (грабеж, совершенный по предварительному сговору группой лиц). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 6 лет. Досудебное расследование продолжается.