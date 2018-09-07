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Фотофакт

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На Учительской прорвало магистральный водовод

Антон Скворцов
7 сентября 2018 Просмотров: 51 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
  • Аварию на ул. Учительской устранили 31 августа.
  • Переулок Парковый, где не так давно был уложен новый асфальт, уже перекопан в четырех местах.

На прошлой неделе неподалеку от админздания КП «Славговодоканал» произошла авария на магистральном водоводе №9, который идет вдоль улицы Учительской и обеспечивает водой центральную часть города. 

Порыв случился вечером в четверг, 30 августа. К его устранению работники аварийно-восстановительной бригады водоканала приступили в пятницу утром. 

Определить место утечки удалось не сразу, поскольку вода промыла дорогу в стороне от трубы. Поврежденный участок коммуникации удалось отыскать со второй попытки. 

Оказалось, что утечка возникла из-за коррозии трубопровода, в результате которой в его верхнем своде образовалось отверстие. Его забили деревянным колышком, а сверху приварили «стакан» - заглушенный с одной стороны металлический цилиндр. Ремонтные работы были завершены в первой половине дня. 

Стоит добавить, что аварии на водоводе, пролегающем по улице Учительской, случаются не первый раз. В связи с этим вспоминаются планы городского руководства о том, чтобы отремонтировать улицу капитально. Возникает резонный вопрос: может, целесообразнее было бы вначале заменить негодную трубу, а уж потом стелить новый асфальт?

К сожалению, примеры, когда из-за необходимости ремонта подземных коммуникаций коммунальникам приходится вскрывать отремонтированное дорожное полотно, не единичны. Наглядный пример – улица Свободы, которую с момента капремонта в 2013 году «перепахали» вдоль и поперек. 

Второй пример – переулок Парковый, где новый асфальт, постеленный пару лет назад, уже разрыт в четырех местах. 

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Комментарии к статье «На Учительской прорвало магистральный водовод»

На прошлой неделе неподалеку от админздания КП «Славговодоканал» произошла авария на магистральном водоводе №9, который идет вдоль улицы Учительской и обеспечивает водой центральную часть города. 

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