Девочки-подростки находились «в бегах» десять дней

|7 сентября 2018
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В конце лета ленты местных групп в социальных сетях пестрели сообщениями о двух пропавших девочках-подростках. Одна их них проживала в Черкасском, другая - в Александровке.
Напомним, что 14-ти и 16-летняя девочки 21 августа ушли каждая из своего дома гулять и не вернулись. Телефонной связи с ними не было.
На поиски юных беглянок понадобилось 10 дней. Правоохранители разместили ориентировки в СМИ, ежедневно наведывались к друзьям и знакомым пропавших. При патрулировании наряды полиции обращали внимание на всех юных барышень, подходящих под описание. Как выяснилось, несовершеннолетние со знакомыми сначала поехали в Краматорск, а потом «путешествовали» по Славянскому району.
Старшая девочка, жительница Черкасского, нашлась первой. Она рассказала, что в компании второй беглянки и двух знакомых парней несколько дней жила в Краматорске. Чтобы обеспечить средства «на жизнь», школьница продавала золотые украшения, прихваченные из дома. Полицейские провели с ней профилактическую беседу и вернули родителям.
14-летнюю «потеряшку» полицейские нашли в посадке на территории Славянского района. Как оказалось, девочку воспитывает дедушка, и она уже неоднократно убегала из дома. Сейчас ее поместили в центр социальной реабилитации для детей.
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• На Вольной монтируют новые светофоры
• В Славянске решили бороться с пуховыми тополями
• Женщина-переселенка с дочерью-инвалидом просит помочь в поиске дома
• В Славянске почтили память жертв Иловайской трагедии
5 сентября 2018
• У сборной Украины по футболу появилась новая форма
• ФК «Славянск» прервал победную поступь «Сапфира»
• Леся Цуренко пробилась в четвертьфинал US Open
• Как в Славянске будут следить за объектами коммунальной собственности
• Жребий для «Шахтера»: снова «Манчестер Сити», а «Хоффенхайм» и «Лион» - впервые
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• Лидерство «Шахтера», характер «Александрии», сенсация в столице
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• Лучше всего с ВНО справились в ООШ №15. На последнем месте - ООШ №6
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Комментарии к статье «Девочки-подростки находились «в бегах» десять дней»
В конце лета ленты местных групп в социальных сетях пестрели сообщениями о двух пропавших девочках-подростках. Одна их них проживала в Черкасском, другая - в Александровке.