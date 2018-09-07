Девочки-подростки находились «в бегах» десять дней

В конце лета ленты местных групп в социальных сетях пестрели сообщениями о двух пропавших девочках-подростках. Одна их них проживала в Черкасском, другая - в Александровке.

Напомним, что 14-ти и 16-летняя девочки 21 августа ушли каждая из своего дома гулять и не вернулись. Телефонной связи с ними не было.

На поиски юных беглянок понадобилось 10 дней. Правоохранители разместили ориентировки в СМИ, ежедневно наведывались к друзьям и знакомым пропавших. При патрулировании наряды полиции обращали внимание на всех юных барышень, подходящих под описание. Как выяснилось, несовершеннолетние со знакомыми сначала поехали в Краматорск, а потом «путешествовали» по Славянскому району.

Старшая девочка, жительница Черкасского, нашлась первой. Она рассказала, что в компании второй беглянки и двух знакомых парней несколько дней жила в Краматорске. Чтобы обеспечить средства «на жизнь», школьница продавала золотые украшения, прихваченные из дома. Полицейские провели с ней профилактическую беседу и вернули родителям.

14-летнюю «потеряшку» полицейские нашли в посадке на территории Славянского района. Как оказалось, девочку воспитывает дедушка, и она уже неоднократно убегала из дома. Сейчас ее поместили в центр социальной реабилитации для детей.