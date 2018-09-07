Полицейские охраны разыскали пропавшего ребенка

Перед началом учебного года бабушка с маленьким внуком решили посетить Святогорскую лавру. Пока женщина была на службе, мальчик находился в церковном дворе, перед воротами храма. После окончания службы бабушка поняла, что внука рядом нет.

Самостоятельные поиски ни к чему не привели, и в 17:30 женщина обратилась в полицию. К этому моменту ребенок отсутствовал около 2,5 часов.

К поискам оперативно подключились сотрудники межрайонного отдела полиции охраны, дислоцированные в Святогорске. Мальчик был найден возле речки Северский Донец. Туда он отправился, потому что заскучал и решил искупаться. Что могло бы произойти, не подоспей помощь вовремя, остается только догадываться.