Славянцы ночью «развлеклись» в Лимане на 8 лет заключения

Ночью в Лиманское отделение полиции позвонил мужчина и рассказал, что стал жертвой грабежа. По словам 53-летнего заявителя, во двор его дома проникли двое неизвестных мужчин и стали открыто забирать попавшееся на глаза добро, включая велосипед и домашнюю птицу. Не обладая достаточно крепким здоровьем, хозяин дать отпор грабителям не смог. Погрузив отобранные вещи в легковой автомобиль, злоумышленники скрылись.

Злоумышленников задержали по приметам, которые сообщил пострадавший. Как выяснилось, 37-ми и 30-летний мужчины проживают в Славянске. В эту ночь они успели украсть имущество еще из одного частного дома. Полиции задержанные рассказали, что пребывали в состоянии алкогольного опьянения, а оба правонарушения совершили «от скуки».

Как сообщает пресс-служба Славянского горотдела полиции, по фактам их «развлечений» открыты уголовные производства с квалификацией по ч. 3 ст. 185 УК Украины (кража), что карается лишением свободы на срок от 3 до 6 лет, и ч. 3 ст. 186 УК Украины (грабеж), регламентирующей наказание в виде 4-8 лет заключения.