Среди бела дня загорелся гараж с автомобилем

Сообщение о пожаре в гараже, расположенном на бул. Героев Крут, поступило на пульт службы «101» днем 4 сентября. На место происшествия срочно выехали сотрудники 6-го Государственного пожарно-спасательного отряда.

По приезду выяснилось, что гараж горит вместе с легковым автомобилем. который находился внутри. С момента получения сообщения и до полной ликвидации возгорания прошло 45 минут. Но и за такое время огонь успел повредить и строение, и машину.

Как сообщает служба ГСЧС в Донецкой области, причины возникновения пожара и сумма ущерба сейчас устанавливаются.