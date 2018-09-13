Активисту Василию Хоменко грозит до 8 лет лишения свободы

|13 сентября 2018
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Топ-новостью последних дней стало задержание председателя общественной организации «Слов’янська січ» Василия Хоменко. Его обвиняют в причинении тяжких телесных повреждений. На период следствия активисту избрали меру пресечения в виде ночного домашнего ареста.
Вечером 6 сентября гуляющая компания из непонятных побуждений сорвала украинские флаги, установленные на автомобиле Василия Хоменко. Узнав от очевидцев направление, в котором скрылись хулиганы, активист последовал за ними во двор дома № 31 на улице Центральной.
Там и произошел конфликт, переросший в применение физической силы. На попавшем в интернет видео можно заметить в руках Хоменко бейсбольную биту и предмет, похожий на мачете. Инцидент закончился вызовом полиции. При этом пострадавший в потасовке житель Славянска от медицинского освидетельствования и врачебной помощи отказался.
Позже, однако, появилась информация, что он обратился в больницу, где ему удалили селезенку. Утром 8 сентября Василию Хоменко объявили о подозрении в умышленном причинении тяжких телесных повреждений и задержали его на 72 часа. В этот же день следователи провели обыск в его квартире и доме, а 10 сентября осмотрели автомобиль. Орудия преступления, то есть биту и «мачете», не обнаружили. Используя это обстоятельство в числе других аргументов, сторона обвинения обратилась в Славянский горрайонный суд с ходатайством избрать для Василия Хоменко меру пресечения в виде содержания под стражей на срок 60 суток.
Рассмотрение ходатайства состоялось в понедельник, 10 сентября. В этот день группа поддержки обвиняемого общественника собиралась под судом трижды. Сначала пришли в 11:00, но выяснилось, что заседание начнется в 14:45, и люди снова разошлись. В назначенное время в зале заседаний, куда под конвоем доставили Василия Хоменко, было несколько десятков человек. Они пришли, чтобы выразить поддержку активисту и негодование действиями прокуратуры.
Больше всего общественность критиковала то, что следствие сфокусировалось исключительно на действиях Хоменко, игнорируя причину, которая породила конфликт, то есть осквернение государственной символики. Действительно, в изложении прокурора обвиняемый нанес потерпевшему телесные повреждения по мотивам «внезапно возникшей неприязни», без упоминания о предшествовавшем этому эпизоде.
Ходатайствуя о двухмесячном содержании задержанного в СИЗО, представитель стороны обвинения объяснил, что, оставаясь на свободе, Василий Хоменко может попытаться уничтожить улики, оказать давление на пострадавшего и свидетелей или скрыться. Кроме того, по информации прокурора, обвиняемый является безработным и не имеет источников дохода. Как дополнительный отягчающий фактор прокурор трактовал и то, что в отношении активиста уже проводится судебное производство («дело о банке с ртутью» - ред.)
В свою очередь адвокат обвиняемого Олег Дьяченко указал, что на все судебные слушания по вышеназванному делу Василий Хоменко исправно является. Даже задержали его в кабинете следователя, куда он добровольно прибыл по вызову. И это свидетельствует в пользу того, что пускаться «в бега» активист не намерен. Это же подтвердил и сам Василий Хоменко. На данном этапе заседание прервалось из-за того, что предоставленные прокуратурой материалы не были изучены стороной защиты. Судья объявил перерыв на 3 часа.
Финальная часть заседания началась около 19:00. На этот раз слово предоставили защитнику обвиняемого, который также сделал акцент на том, что конфликт спровоцировал потерпевший. При этом заявление о совершенном оппонентами Василия Хоменко правонарушении, как прозвучало, не расследуется. Кроме того, Олег Дьяченко предоставил суду документы о том, что Василий Хоменко является предпринимателем. Также адвокат подверг сомнению легитимность медицинской справки о состоянии здоровья пострадавшего гражданина.
Изучив все обстоятельства, судья отклонил ходатайство прокуратуры и избрал для Василия Хоменко меру пресечения в виде ночного домашнего ареста. Решение суда и освобождение активиста из-под стражи группа поддержки встретила аплодисментами. В социальных сетях, нужно отметить, реакция была не столь однородной. Ведь не секрет, что, кроме большого числа единомышленников, у Василия Хоменко есть и множество недоброжелателей.
Для полноты картины стоит сказать несколько слов о других участниках рассматриваемого дела. В частности, о потерпевшем Денисе Головченко известно, что в марте сего года он был осужден на 5 месяцев ареста за хулиганство – повредил машину, стоявшую во дворе кафе «Карандаш». Практически там, кстати, 6 сентября случился и конфликт с Василием Хоменко. В тексте судебного решения приводятся выводы судебно-медицинской экспертизы, свидетельствующие о том, что осужденному присуще эмоционально нестойкое расстройство личности, отягощенное психическими и поведенческими нарушениями вследствие употребления алкоголя. В настоящее время Денис Головаченко ожидает решения апелляционной инстанции.
Не менее интересна и личность ведущего процесс судьи Игоря Минаева, которому год назад предъявили обвинение в получении взятки за непривлечение к ответственности гражданина, управлявшего автомобилем в состоянии опьянения. Задержание судьи проводили сотрудники НАБУ и департамента защиты экономики Нацполиции Украины. Несколько дней назад на официальном сайте НАБУ появилось сообщение, что расследование дела окончено, и 6 сентября 2018 оно передано в Соломенский райсуд Киева.
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• Новак Джокович и Наоми Осака – победители US Open
10 сентября 2018
• Партия "Основа": "Мы видим Украину парламентской республикой с сильным премьер-министром"
7 сентября 2018
• Работникам «Славгорводоканала» больше не грозит отказ в субсидии из-за ЕСВ
• Кому закон позволяет не оформлять доверенность на вывоз ребенка за границу и линию разграничения
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Топ-новостью последних дней стало задержание председателя общественной организации «Слов’янська січ» Василия Хоменко. Его обвиняют в причинении тяжких телесных повреждений. На период следствия активисту избрали меру пресечения в виде ночного домашнего ареста.