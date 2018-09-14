Депутата Славянского горсовета доставят в суд приводом

На прошлой неделе в реестре судебных решений появился вердикт судьи Славянского горрайонного суда Любови Мирошниченко о принудительном приводе на судебное заседание депутата Славянского горсовета. Он подозревается в нарушениях заполнения декларации о доходах.

Использование поисковых систем официального сайта Славянского горрайонного суда позволяет установить, что фигурантом данного дела является депутат городского совета Николай Батечко, которому инкриминируют административное правонарушение по ст.172-6 ч. 2 КУоАП (несообщение или несвоевременное сообщение об изменении материального положения). По информации местных СМИ, речь идет о квартире в Киеве, которую депутат купил в январе 2017 года и не задекларировал должным образом.

Рассмотрение дела должно было состоятся 4 сентября, однако на заседание Николай Батечко не явился, хотя о его дате и времени, как указывается в решении суда, был уведомлен в надлежащем порядке. В связи с этим судья и приняла решение обеспечить явку ответчика приводом.

Наша справка

Николай Батечко является депутатом местного совета от «Оппозиционного блока» и доверенным лицом нардепа Юрия Солода. 66-летний депутат - внутренне перемещенное лицо. В Славянск прибыл из Луганской области.