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Фотофакт

Праздничный город

Обгон слева не удался: на въезде в Славянск пострадал мотоциклист

Антон Скворцов
14 сентября 2018 Просмотров: 64 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

На перекрестке улицы Героев Труда и автодороги «Киев-Харьков-Должанский» произошло ДТП, в котором пострадал мотоциклист. Об этом сообщается в сводке Славянского отдела полиции от 10 сентября. 

По данным правоохранителей, авария случилась в результате попытки водителя мотоцикла «Honda» обогнать автомобиль «ГАЗель» слева. Попытка закончилась неудачей, в результате чего мотоцикл оказался за пределами дороги, а его 25-летний владелец – в больнице. 

Информация по данному факту внесена в ЕРДР согласно ч. 1 ст. 286 УК (нарушение правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством). Ведется расследование.

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Комментарии к статье «Обгон слева не удался: на въезде в Славянск пострадал мотоциклист»

На перекрестке улицы Героев Труда и автодороги «Киев-Харьков-Должанский» произошло ДТП, в котором пострадал мотоциклист. Об этом сообщается в сводке Славянского отдела полиции от 10 сентября. 

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