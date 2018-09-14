Пьяный водитель «Ланоса» врезался в «Мицубиши»

Вечером 6 сентября в мкр-не Лесной произошло дорожно-транспортное происшествие. Его виновником стал мужчина, находившийся за рулем в пьяном виде.

Как установили сотрудники полиции, водитель автомобиля Lanos, поворачивая с улицы Батюка на Святогорскую, не выбрал безопасную скорость движения, в результате чего врезался в автомобиль Mitsubishi Lancer, двигавшийся впереди в том же направлении. Из-за столкновения обе машины получили механические повреждения, что принесло обоим участникам ДТП значительные материальные убытки. Физических травм, к счастью, никто не получил.

Общаясь с нарушителем, патрульные заметили у него признаки алкогольного опьянения. Проведенное освидетельствованиеих догадку подтвердило – уровень спиртного в крови мужчины составил 2,31 промилле (на фото). В итоге на водителя «Ланоса» составили два протокола: по ст. 124 КУоАП (нарушение правил дорожного движения, приведшее к ДТП) и ст. 130 КУоАП (управление транспортным средством в состоянии опьянения).