Патрульного пытались подкупить за 100 долларов

Ночью 12 сентября на бульваре Героев Крут полицейские остановили за нарушение ПДР автомобиль Daewoo Matiz, за рулем которого находилась женщина-водитель. На законное требование предъявить документы она ответила отказом.

В ходе общения полицейские заметили у нарушительницы явные признаки алкогольного опьянения – специфический запах изо рта, а также покрасневшее лицо и глаза. Предложение пройти освидетельствование в медучреждении, согласно установленной процедуре, женщина также категорически отвергла.

Через некоторое время на место происшествия прибыл мужчина, который, как позже выяснилось, является гражданским мужем остановленной полицейскими нарушительницы. Обратившись к правоохранителям, он извинился за проступок своей возлюбленной и попросил отнестись к ней «по-человечески», то есть отпустить. За непривлечение ее к ответственности мужчина предложил одному из сотрудников взятку в размере 100 долларов США. К чести офицера, он остался верным присяге и служебному долгу. Сообщив мужчине, что сделанное им предложение является уголовно наказуемым правонарушением, правоохранитель вызвал следственную группу. Ей и предстоит провести дальнейшее расследование.