В Райгородке утонул мужчина

|14 сентября 2018
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Днем 11 июня, отдыхая возле ставка в Райгородке, жители поселка обнаружили в воде тело мужчины. О страшной находке они сразу сообщили в полицию и службу спасения.
Прибывшие на место представители Нацполиции вытащили тело утопленника на берег. Обстоятельства и причины смерти мужчины устанавливаются.
14 сентября 2018
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На перекрестке улицы Героев Труда и автодороги «Киев-Харьков-Должанский» произошло ДТП, в котором пострадал мотоциклист. Об этом сообщается в сводке Славянского отдела полиции от 10 сентября.
— 14 сентября 2018 —
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Приветствую, гость! Вход
14 сентября 2018
• На Вольной заработал новый светофор
• Ложная тревога: подачу воды не уменьшали
• Билборды: будущее – за «гирляндами»
• Плитку в парке переложат заново
• Патрульного пытались подкупить за 100 долларов
• Пьяный водитель «Ланоса» врезался в «Мицубиши»
• Обгон слева не удался: на въезде в Славянск пострадал мотоциклист
• У славянца нашли коноплю и пистолет
• При пожаре пострадала пенсионерка
• Депутата Славянского горсовета доставят в суд приводом
• Пропавшую девочку нашли в 7 км от дома
• Памятник на улице Ботанической получил новый облик
• День физкультуры в рамках Дня рождения города
• Спортсмены, директора, общественники: кого в этом году удостоили почетных грамот
• Славянск отметил 75-ю годовщину освобождения
• «Живая улица» - новый символ праздника
• Бограч, реконструкция, мастер-классы и жим лежа - чем занимались славянцы на Дне города
13 сентября 2018
• С какого числа поднялись тарифы на обслуживание жилья
• В «Славянсктеплосети» рассказали о подготовке к отопительному сезону
• В субсидии на лето отказали каждому второму получателю
• На Ярмарочной идет капитальный ремонт
• В Славянске сформировалась первая армянская община
• Полный список переименованных улиц
• На остановке «Лесной» отремонтировали заездной карман
• К работе временной комиссии привлекли независимых юристов и журналиста
• В трех микрорайонах Славянска открылись пункты приема Пенсионного фонда
• Активисту Василию Хоменко грозит до 8 лет лишения свободы
12 сентября 2018
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Днем 11 июня, отдыхая возле ставка в Райгородке, жители поселка обнаружили в воде тело мужчины. О страшной находке они сразу сообщили в полицию и службу спасения.