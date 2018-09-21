В Краматорске разрушили бюст Леонида Быкова

Вечером 16 сентября в Краматорске вандалы разрушили бюст знаменитого актера и режиссера Леонида Быкова, установленный возле дворца культуры, названного в его честь. ЧП произошло, около 20:00, во время концерта популярной исполнительницы Alyosha.

Как рассказывают очевидцы, неизвестный парень взгромоздился на бюст, чтобы лучше разглядеть звезду эстрады. Сооружение не выдержало и разлетелось вдребезги.

На место происшествия прибыла полиция. Скрыться злоумышленникам не удалось. Тем более, что один из них в результате падения был травмирован. Вандалами, не пожалевшими бюст знаменитого земляка, оказались местные жители 28-ми и 29 лет. Одного из них забрала «скорая помощь», а второго доставили в горотдел.

Как сообщает пресс-служба Краматорской полиции, по данному факту возбуждено уголовное производство с предварительной квалификацией ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).

Отметим, что в декабре исполнится 90 лет со дня рождения Леонида Быкова. Актер переехал в Краматорск в 10-летнем возрасте. Его первое выступление состоялось на сцене Дома культуры, который в то время носил имя Ленина. Впоследствии ДК присвоили имя артиста. А в апреле 2002 года возле этого здания установили его бюст.