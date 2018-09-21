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Фотофакт

Праздничный город

Алиментщики отрабатывают долги

Антон Скворцов
21 сентября 2018 Просмотров: 57 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

В феврале вступили в силу законодательные изменения, дающие уполномоченным органам новые рычаги воздействия на недобросовестных алиментщиков, которые уклоняются от исполнения своих обязанностей более полугода.

Теперь, помимо прочего, за отказ после развода с женой содержать детей предусмотрено наказание в виде общественно-полезных работ. Средства, полученные за их выполнение, зачисляются в счет уплаты алиментов.

Как сообщил ведущий инспектор филиала ГУ «Центр пробации» в Донецкой области Богдан Мацюк, на сегодняшний день в уполномоченных органах на исполнении находятся 24 постановления суда относительно лиц, к которым применено админвзыскание в виде общественно-полезных работ. Отбывают наказание трое нарушителей. Они успели заработать, в общей сложности, 2,5 тысячи гривен, которые перечислены в счет уплаты алиментов. 

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Комментарии к статье «Алиментщики отрабатывают долги»

В феврале вступили в силу законодательные изменения, дающие уполномоченным органам новые рычаги воздействия на недобросовестных алиментщиков, которые уклоняются от исполнения своих обязанностей более полугода.

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