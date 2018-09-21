Алиментщики отрабатывают долги

В феврале вступили в силу законодательные изменения, дающие уполномоченным органам новые рычаги воздействия на недобросовестных алиментщиков, которые уклоняются от исполнения своих обязанностей более полугода.

Теперь, помимо прочего, за отказ после развода с женой содержать детей предусмотрено наказание в виде общественно-полезных работ. Средства, полученные за их выполнение, зачисляются в счет уплаты алиментов.

Как сообщил ведущий инспектор филиала ГУ «Центр пробации» в Донецкой области Богдан Мацюк, на сегодняшний день в уполномоченных органах на исполнении находятся 24 постановления суда относительно лиц, к которым применено админвзыскание в виде общественно-полезных работ. Отбывают наказание трое нарушителей. Они успели заработать, в общей сложности, 2,5 тысячи гривен, которые перечислены в счет уплаты алиментов.