У матери-пьяницы забрали 2-месячного ребенка

О бедственном положении младенца в службу по делам детей Славянской райгосадминистрации сообщили председатель поссовета и неравнодушные соседи.

Приехав по указанному адресу, сотрудники ювенальной превенции были шокированы увиденным: в доме царил ужасный беспорядок и отвратительный запах, по стенам расползлась плесень, всюду раскидано грязное белье, а у несчастного ребенка не оказалось даже кроватки. Мальчик был голоден, а мать находилась в привычном состоянии алкогольного опьянения.

Оставить ребенка с пьяной матерью полицейские не могли и отвезли его в соматическое отделение детской больницы. Младенец госпитализирован в состоянии сильного истощения и со значительным дефицитом веса. Сейчас медики следят за состоянием его здоровья и проводят необходимое лечение.

За ненадлежащее исполнение родительских обязанностей безответственная мать привлекается к административной ответственности по статье 184. Сейчас правоохранители проводят с ней профилактическую работу, выясняют, что стоит за ее нежеланием заниматься своим ребенком, и как помочь семье, чтобы сохранить жизнь и здоровье малыша.