Экс-гаишники получили по 9,5 лет тюрьмы за разбой и вымогательство

История началась еще в октябре 2014 года. Тогда 32-летний мужчина вместе с двумя инспекторами ГАИ и двумя старшими инспекторами патрульной милиции особого назначения «Харьков – 2» создали преступную группу. Она занималась выявлением фактов незаконного хранения наркотиков для дальнейшего вымогательства у нарушителей денег за непривлечение их к ответственности.

В Славянске участники группы вынудили одного из местных жителей предоставлять им информацию о лицах, которые перевозят или хранят дома наркотические вещества. Основываясь на полученных от информатора данных, «оборотни в погонах», к примеру, остановили на одной из улиц города автомобиль, в салоне которого провели несанкционированный обыск и обнаружили каннабис. За сокрытие данного факта от Фемиды от владельца машины потребовали 6 тыс. грн.

В двух других случаях инспекторы наведывались по адресам, где проживали горожане, «промышлявшие» ацетилированным опием. Избивая хозяев и угрожая огнестрельными оружием, они проникали в жилища, где тоже проводили незаконные обыски, и после обнаружения шприцев с наркосодержащей жидкостью требовали заплатить им «за молчание». По материалам следствия, таким образом лже-блюстители закона получили около 50 тыс. грн.

Согласно решения суда от 14 сентября 2018 года, гражданскому участнику группы за совершенный разбой (ч. 3 ст. 187 УК Украины) назначили наказание в виде 8 лет лишения свободы. Его облеченные властью подельники получили больше, так как им инкриминировали также нарушение ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды служебным лицом) и ч. 1 ст. 263 УК Украины (незаконное обращение с оружием). По совокупности экс-инспекторам дали по 9 лет и 6 месяцев заключения, с лишением права занимать должности в правоохранительных органах и конфискацией имущества. Кроме того, осужденных лишили специальных званий.