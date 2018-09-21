На бульваре Героев Крут сгорела машина

— 21 сентября 2018 —

История началась еще в октябре 2014 года. Тогда 32-летний мужчина вместе с двумя инспекторами ГАИ и двумя старшими инспекторами патрульной милиции особого назначения «Харьков – 2» создали преступную группу. Она занималась выявлением фактов незаконного хранения наркотиков для дальнейшего вымогательства у нарушителей денег за непривлечение их к ответственности.

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