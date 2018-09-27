Славянский суд закрыл дело против депутата Батечко

В №37 «ТВ плюс» сообщала о решении Славянского горрайонного суда обеспечить явку на судебное заседание депутата Славянского горсовета Николая Батечко. Его обвиняли в нарушении антикоррупционного законодательства. 14 сентября дело закрыли.

Суть обвинения состояла в якобы выявленных нарушениях в декларировании доходов. Речь идет о квартире в Киеве, которую Николай Батечко купил в январе прошлого года за 892 тыс. грн. и не внес изменения в электронную декларацию, а также не уведомил НАПК об изменениях своего имущественного состояния.

Сбор материалов для обвинения проводили сотрудники управления защиты экономики Национальной полиции в Донецкой области. 14 сентября Славянский горрайонный суд решил, что проверку электронных деклараций данная структура осуществлять не уполномочена, поскольку это является исключительной прерогативой национального агентства по предотвращению коррупции. Таким образом предоставленные суду материалы были признаны недопустимыми, и дело против Николая Батечко закрыли.