Славянский суд закрыл дело против депутата Батечко

|27 сентября 2018
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В №37 «ТВ плюс» сообщала о решении Славянского горрайонного суда обеспечить явку на судебное заседание депутата Славянского горсовета Николая Батечко. Его обвиняли в нарушении антикоррупционного законодательства. 14 сентября дело закрыли.
Суть обвинения состояла в якобы выявленных нарушениях в декларировании доходов. Речь идет о квартире в Киеве, которую Николай Батечко купил в январе прошлого года за 892 тыс. грн. и не внес изменения в электронную декларацию, а также не уведомил НАПК об изменениях своего имущественного состояния.
Сбор материалов для обвинения проводили сотрудники управления защиты экономики Национальной полиции в Донецкой области. 14 сентября Славянский горрайонный суд решил, что проверку электронных деклараций данная структура осуществлять не уполномочена, поскольку это является исключительной прерогативой национального агентства по предотвращению коррупции. Таким образом предоставленные суду материалы были признаны недопустимыми, и дело против Николая Батечко закрыли.
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Приветствую, гость! Вход
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• Круглосуточный режим работы «Арома кави» на Васильевской из-за жалоб жителей решили пока не отменять
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• В Славянске думают над созданием «дома для престарелых»
• На старогородском кладбище создадут мемориальный парк «Память поколений»
• Славянской станции скорой помощи - 85
• В Славянске вручили премии имени Михаила Петренко
• Марина Порошенко в Славянске открыла инклюзивно-ресурсный центр
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• Джошуа нокаутировал Поветкина в седьмом раунде
• Кубок Донецкой области по кикбоксингу
• Лука Модрич – лучший футболист года
• Рекордное «золото» Дарьи Белодед и шестая награда Георгия Зантараи
• Маргарита Песоцкая завоевала серебряную медаль чемпионата Европы
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Комментарии к статье «Славянский суд закрыл дело против депутата Батечко»
В №37 «ТВ плюс» сообщала о решении Славянского горрайонного суда обеспечить явку на судебное заседание депутата Славянского горсовета Николая Батечко. Его обвиняли в нарушении антикоррупционного законодательства. 14 сентября дело закрыли.