Главу департамента образования Надежду Оксенчук отпустили под личное обязательство

|27 сентября 2018
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Октябрьский суд Мариуполя 25 сентября отпустил под личное обязательство директора департамента образования и науки Донецкой ОГА Надежду Оксенчук. При этом прокуратура требовала назначить для нее меру пресечения в виде домашнего ареста.
Разбирательство в отношении Надежды Оксенчук началось летом текущего года. На время досудебного расследования она на 43 дня была отстранена от занимаемой должности. Этот срок истек 11 сентября. 20 числа появилось сообщение, что главу департамента отправили под домашний арест с ношением электронного браслета. Об этом сообщил краматорский журналист Андрей Романенко.
Надежду Оксенчук подозревают в злоупотреблении служебным положением и служебном подлоге, то есть в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 УК Украины. Ей в частности инкриминируют нанесение ущерба государству на сумму 218 тыс. гривен при установлении твердотопливного котла для школы в Волновахском районе. По данным прокуратуры, реконструкцию в учебном заведении так и не начали, а предоплата по договору была закрыта фиктивной накладной.
Защита директора департамента отрицает нанесение ущерба государству. По данным адвоката, задаток в 218 тыс. гривен, уплаченный подрядчику, после расторжения договора в ноябре 2017 года был возвращен в бюджет.
В ее защиту Оксенчук 11 общественных организаций и 129 общественных деятелей и работников образования Донетчины направили обращение на имя Петра Порошенко. В нем говорится, что «уголовное производство может иметь заказной, фиктивный политический характер и делаться реваншистскими силами области с целью подрыва украинского образования в области, дискредитации президента Украины и нового председателя Донецкой ОГА Александра Куця».
Добавим, что 24 сентября в Славянске, в отделе бухучета департамента образования следственное управление главного управления Нацполиции провело обыск. По словам старшего инспектора отдела коммуникации полиции Донецкой области Иванны Ященко, обыски проводились согласно постановлению суда по уголовным производствам, начатым по ч. 3 ст. 191 (присвоение имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).
Связаны ли обыски с делом надежды Оксенчук, в полиции не прокомментировали.
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• Микроавтобус сбил велосипедиста
• Суд по делу Штепы снова перенесли
• Главу департамента образования Надежду Оксенчук отпустили под личное обязательство
• Апелляционный суд отклонил ходатайство прокуратуры об аресте Василия Хоменко
• Славянский суд закрыл дело против депутата Батечко
• На улице Святогорской переделывают тротуар
• Остановку на Светлодарской сделали удобной для людей
• Круглосуточный режим работы «Арома кави» на Васильевской из-за жалоб жителей решили пока не отменять
• Открытие опорной школы опять отодвигается. Теперь - на конец календарного года
• Выгодные покупки в иностранных интернет-магазинах с возможностью доставки в Украину
• На улице Университетской меняют теплотрассу
• На улице Свободы начали облагораживать клумбы
• На месте будущего храма Святой Троицы начались изыскательские работы
• «Бабушки и дедушки - это не родители. У них всегда есть время для детей»
• Тротуар & крыльцо: что важнее
• В поисках общего между Чернобылем и Фукусимой японская художница приехала в Славянск
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Комментарии к статье «Главу департамента образования Надежду Оксенчук отпустили под личное обязательство»
Октябрьский суд Мариуполя 25 сентября отпустил под личное обязательство директора департамента образования и науки Донецкой ОГА Надежду Оксенчук. При этом прокуратура требовала назначить для нее меру пресечения в виде домашнего ареста.