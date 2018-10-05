|5 октября 2018
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Около 10 утра 3 октября на железнодорожной станции Славянск произошло ЧП. Пенсионерка бросилась под электричку. К счастью, машинист успел среагировать.
Прибыв на место, правоохранители восстановили картину произошедшего. Как выяснилось, перед отправлением электрички на рельсы легла 73-летняя жительница Славянска. Благодаря тому, что транспорт двигался на небольшой скорости, а машинист успел вовремя заметить «препятствие» и включил систему экстренного торможения, летального исхода удалось избежать. Тем не менее женщина получила телесные повреждения, с которыми ее доставили в больницу. Свои действия пострадавшая пояснила желанием свести счеты с жизнью.
Как сообщает пресс-служба горотдела полиции, информация внесена в единый реестр досудебных расследований с квалификацией по ч. 1 ст. 276 УК Украины (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта).
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Комментарии к статье «Пенсионерка бросилась под электричку»
Около 10 утра 3 октября на железнодорожной станции Славянск произошло ЧП. Пенсионерка бросилась под электричку. К счастью, машинист успел среагировать.