Нетрезвый мужчина оскорблял прохожих и пугал их ножом

Внимание наряда нарушитель привлек громкой матерной речью и нецензурными высказываниями в адрес проходивших мимо людей. Приблизившись к дебоширу для наведения порядка, правоохранители заметили в его руке предмет, похожий на нож. Данное обстоятельство дало основание произвести поверхностный досмотр буйного гражданина. В результате у него в кармане обнаружился еще один аналогичный предмет. Поскольку гражданин вел себя явно неадекватно и мог поранить себя и окружающих, патрульным пришлось применить к нему меры физического воздействия и специальные средства. После того, как задержанному надели наручники, на место происшествия были вызваны сотрудники Славянского ГО, которым и передали хулигана для дальнейшего разбирательства.