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Фотофакт

И на домах растут деревья

Попытка купить мебель через интернет обернулась потерей десяти тысяч

Антон Скворцов
5 октября 2018 Просмотров: 72 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Жительница Славянска, решившая купить мебель на одном из сайтов, стала жертвой мошенничества. 

Найдя в интернете подходящий вариант, она связалась с представителем «фирмы». В разговоре тот настаивал на полной предоплате товара и убедил покупательницу в необходимости именно такой формы сотрудничества. 

Согласившись на сделку, заказчица перевела на указанный счет 10 тыс. 200 гривен и стала ждать прибытия товара. В ожидании прошла неделя. После этого, заподозрив неладное, женщина стала звонить «продавцу», но его телефон не отвечал. Понимая, в какой ситуации оказалась, незадачливая покупательница обратилась в полицию.  

Сведения о происшествии внесены в ЕРДР по статье 190 «Мошенничество» Уголовного кодекса Украины. Ведется досудебное расследование.

Правоохранительные органы рекомендуют гражданам в случае покупки товаров через интернет обращаться только к проверенным продавцам. При необходимости следует вносить лишь задаток, а остальную часть суммы оплачивать только после получения товара.

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Комментарии к статье «Попытка купить мебель через интернет обернулась потерей десяти тысяч »

Жительница Славянска, решившая купить мебель на одном из сайтов, стала жертвой мошенничества. 

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