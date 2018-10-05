Попытка купить мебель через интернет обернулась потерей десяти тысяч

Найдя в интернете подходящий вариант, она связалась с представителем «фирмы». В разговоре тот настаивал на полной предоплате товара и убедил покупательницу в необходимости именно такой формы сотрудничества.

Согласившись на сделку, заказчица перевела на указанный счет 10 тыс. 200 гривен и стала ждать прибытия товара. В ожидании прошла неделя. После этого, заподозрив неладное, женщина стала звонить «продавцу», но его телефон не отвечал. Понимая, в какой ситуации оказалась, незадачливая покупательница обратилась в полицию.

Сведения о происшествии внесены в ЕРДР по статье 190 «Мошенничество» Уголовного кодекса Украины. Ведется досудебное расследование.

Правоохранительные органы рекомендуют гражданам в случае покупки товаров через интернет обращаться только к проверенным продавцам. При необходимости следует вносить лишь задаток, а остальную часть суммы оплачивать только после получения товара.