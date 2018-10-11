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Фотофакт

И на домах растут деревья

Собака покалечила двухлетнего сына хозяев

Светлана Вьюниченко
11 октября 2018 Просмотров: 78 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Неожиданной бедой обернулись минувшие выходные для одной из славянских семей. Пока взрослые спали, дворовый пес покалечил двухлетнего малыша.

Мальчик проснулся рано, каким-то образом открыл входную дверь и вышел во двор частного дома. На цепи сидела собака. По словам начальника Славянского ГО Сергея Алешина, - обычная дворняжка. Вероятно, ребенок чем-то разозлил животное. Собака набросилась на сынишку хозяев и жестоко покусала его. Пока на крик выбежали родители, пес успел отгрызть малышу четыре пальца на руке и ухо. 

Мальчика срочно отправили в отделение травматологии Славянской городской клинической больницы. В тот же день санавиацией он был доставлен в Харьковскую областную детскую больницу. Сначала ребенок находился в реанимации. На 9 октября его состояние расценивается как стабильное. 

Сергей Алешин объясняет, что на данный момент случившееся занесено в ЕРДР  по ст. 166 УК Украины - невыполнение родителями обязанностей по воспитанию ребенка, приведшее к тяжким последствиям для его здоровья.

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Комментарии к статье «Собака покалечила двухлетнего сына хозяев»

Неожиданной бедой обернулись минувшие выходные для одной из славянских семей. Пока взрослые спали, дворовый пес покалечил двухлетнего малыша.

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