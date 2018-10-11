Собака покалечила двухлетнего сына хозяев

Неожиданной бедой обернулись минувшие выходные для одной из славянских семей. Пока взрослые спали, дворовый пес покалечил двухлетнего малыша.

Мальчик проснулся рано, каким-то образом открыл входную дверь и вышел во двор частного дома. На цепи сидела собака. По словам начальника Славянского ГО Сергея Алешина, - обычная дворняжка. Вероятно, ребенок чем-то разозлил животное. Собака набросилась на сынишку хозяев и жестоко покусала его. Пока на крик выбежали родители, пес успел отгрызть малышу четыре пальца на руке и ухо.

Мальчика срочно отправили в отделение травматологии Славянской городской клинической больницы. В тот же день санавиацией он был доставлен в Харьковскую областную детскую больницу. Сначала ребенок находился в реанимации. На 9 октября его состояние расценивается как стабильное.

Сергей Алешин объясняет, что на данный момент случившееся занесено в ЕРДР по ст. 166 УК Украины - невыполнение родителями обязанностей по воспитанию ребенка, приведшее к тяжким последствиям для его здоровья.