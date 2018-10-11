Собака покалечила двухлетнего сына хозяев

|11 октября 2018
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Неожиданной бедой обернулись минувшие выходные для одной из славянских семей. Пока взрослые спали, дворовый пес покалечил двухлетнего малыша.
Мальчик проснулся рано, каким-то образом открыл входную дверь и вышел во двор частного дома. На цепи сидела собака. По словам начальника Славянского ГО Сергея Алешина, - обычная дворняжка. Вероятно, ребенок чем-то разозлил животное. Собака набросилась на сынишку хозяев и жестоко покусала его. Пока на крик выбежали родители, пес успел отгрызть малышу четыре пальца на руке и ухо.
Мальчика срочно отправили в отделение травматологии Славянской городской клинической больницы. В тот же день санавиацией он был доставлен в Харьковскую областную детскую больницу. Сначала ребенок находился в реанимации. На 9 октября его состояние расценивается как стабильное.
Сергей Алешин объясняет, что на данный момент случившееся занесено в ЕРДР по ст. 166 УК Украины - невыполнение родителями обязанностей по воспитанию ребенка, приведшее к тяжким последствиям для его здоровья.
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• Чувство сопричастности: за четыре года «Славні дівчата» сплели для армии 450 маскировочных сеток
10 октября 2018
• В Славянске состоялись международные соревнования по дуатлону
• Достижения славянских мастеров самбо
• Пять наград спортсменов СК «Беркут»
• Кубок Донецкой области по боевому самбо и ММА
• В Славянске состоялся турнир по вольной борьбе
• ФК «Славянск» разгромно уступил «Форум-Авто»
• Михаил Гончаров и Алина Шилова завоевали «серебро» чемпионата Украины по дзюдо
• Ярослав Ефимцев – победитель Кубка Украины по кикбоксингу
8 октября 2018
• Мы должны вернуть голос простому человеку
5 октября 2018
• «Ходим в спортшколу до первого ЧП»
• Покупка iPad - идеальное решение для многих пользователей
• Владельцев «Славтяжмаша» продолжают искать, но пока безуспешно
• Мальчиков-гимнастов переведут в новый зал, девочки пока остаются в старой ДЮСШ
• Попытка купить мебель через интернет обернулась потерей десяти тысяч
• В аварии погиб славянский кардиолог, еще четверо - в больнице
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• Пенсионерка бросилась под электричку
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Неожиданной бедой обернулись минувшие выходные для одной из славянских семей. Пока взрослые спали, дворовый пес покалечил двухлетнего малыша.