Депутат Славянского горсовета заявила об угрозах физической расправы

Депутат рассказала, что ей угрожали двое молодых людей, которые поджидали ее возле подъезда. По словам Алтуниной, угрозы касались ее работы в составе временной контрольной комиссии по проверке объектов коммунальной собственности. Она утверждает, что угрожавшие предложили ей прекратить работу в комиссии и предоставить им сведения, которые могут повлиять на дальнейшее использование арендаторами коммунальной недвижимости. «То есть у меня требовали результаты работы комиссии», - уточнила она. В связи со случившимся депутат была вынуждена написать заявление в полицию.

Также Алтунина сообщила, что накануне ей позвонил один из членов временной контрольной комиссии, который также пожелал узнать промежуточные результаты работы привлеченных экспертов. «Я была вынуждена прекратить телефонный разговор, поскольку мой коллега перешел на крик», - отметила она.

Депутат заявила, что выполняет свою работу в рамках закона и на пользу громады, поэтому давление, которое на нее оказывают, ее не остановит.

При этом она уточнила, что, возможно, оба случая не связаны между собой, а их фигуранты преследовали сугубо личные интересы, а не представляли власть или какую-либо политсилу. Тем не менее, она предупредила, что если с ней или ее близкими что-то случится, то она будет подозревать именно их.

После выступления Алтуниной слово взял депутат Олег Костин. Он сообщил, что телефонный разговор состоялся с ним. Насколько удалось понять с его слов, обсуждались сугубо технические моменты, касающиеся, в частности, необходимости составления плана работы комиссии. Однако диалог не состоялся.

(Добавим, что на очередном заседании комиссии, которое состоялось 4 октября, по предложению Олега Костина в состав экспертов была включена юрист Татьяна Чишко. Представителей «Самопомощи» на том заседании не было).

На основании всего сказанного можно сделать вывод, что в рядах комиссии образовались две антагонистические группы. Одна включает первоначальный состав, в который входят члены «Самопомощи», вторая - группу депутатов (в основном, из «Оппоблока»), примкнувших позже. Надо полагать, что подобная конфронтация вряд ли будет способствовать плодотворной работе.

Понимая это, городской голова Вадим Лях призвал членов комиссии провести организационное собрание, на котором расставить все точки над «i» и четко определить порядок дальнейшей работы. По его словам, это необходимо для того, чтобы ни у кого не сложилось впечатления, что «кто-то хочет что-то скрыть или саботировать».