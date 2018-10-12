Славянск: «Черный тюльпан» против действий полиции

По словам волонтера, полицейские ворвались в помещение незаконно, не имея постановления на обыск и взломав при этом межкомнатные двери. Во время визита правоохранители сообщили матери Юкова, что «ее сын сепаратист». Также в своих личных вещах после визита полицейских Алексей обнаружил георгиевскую ленточку, прицепленную на камуфляжную форму. Об этом поисковик рассказал журналистам и общественникам 8 октября, во время пресс-конференции в краматорском кризисном медиацентре.

- Для меня это стало самым большим стрессом. Я не ожидал, что правоохранительные органы, которые должны защищать граждан, могут так вести себя с людьми, только потому, что на них надета форма, - говорит волонтер.

Особенно оскорбительным он посчитал слова о сепаратизме и «подарок» в виде георгиевской ленты. Отметим, что во время оккупации Славянска Алексей Юков находился в плену у боевиков Гиркина за то, что помог украинским военным найти место крушения сбитого возле Славянска вертолета, достал и передал СБУ останки украинских летчиков. Благодаря его работе пилоты не остались пропавшими без вести, и родители смогли похоронить сыновей.

На брифинге Алексей Юков рассказал, что в его квартире было два обыска. Первый он назвал незаконным, поскольку у полицейских не было никаких документов на проведение следственных действий и отсутствовали понятые. После него на диване и оказалась свернутая камуфлированная куртка с георгиевской лентой и дымовой шашкой. По словам Алексея Юкова, шашка была у него дома и ранее. Ее использовали при проведении исторических реконструкций. Волонтер заявляет, что шашка не является взрывоопасным предметом.

- Став свидетелем первого обыска, я попросил своих друзей из СБУ, с которыми работал в 2014 году, чтобы они проконтролировали действия полиции. После этого полицейские быстро покинули квартиру, - рассказал на брифинге волонтер.

Юков также отметил, что следственная группа, которая прибыла на место потом, была «очень квалифицированной» и провела обыск в квартире в соответствии с законодательными нормами.

Также полиция задержала брата Алексея Юкова, Александра. Он находился в горотделе в течение 12 часов. Как заявил руководитель славянского отделения «Черного тюльпана», выпустили его без всяких объяснений. По словам Александра Юкова, во время допроса его спрашивали о брате.

В этот же день вечером состоялся еще один брифинг. Его в здании горотдела провел начальник полиции Славянска Сергей Алешин. Комментируя происшествие с обыском квартиры волонтера, он объяснил, что все началось с поквартирного обхода дома.

- Недалеко от дома, где живет Алексей Юков и его семья, в районе центрального рынка, в ночь на 7 октября было совершено особо тяжкое преступление. В результате совместного распития спиртных напитков человеку нанесли 15 ножевых ранений. Как всегда происходит в таких случаях, мы начали проводить неотложные следственные действия. Один из их видов - поквартирный обход дома. Тем более, что окна квартиры Алексея выходят как раз на место событий. Двери открыла мама. Когда полицейские вошли в квартиру, чтобы опросить жильцов, они увидели предметы, похожие на мины, - говорит Алешин.

Как объясняет начальник полиции, на такой случай у правоохранителей имеется четкая инструкция. Без взрывотехников изымать подобные предметы они не могут. Поэтому полицейские вышли, оставив в подъезде охрану, и сообщили о случившемся. Сообщение было занесено в ЕРДР, вынесено постановление о проведении обыска. И на место неотложно выехала следственно-оперативная группа.

Однако, по словам Юкова, муляжи оружия и взрывотехники, которые волонтер использует для обучения членов миссии «Черный тюльпан» и группы «Плацдарм», а также для реставраций, находились в его комнате за дверью, закрытой на замок. Следовательно, увидеть их с порога, правоохранители не могли. Тем более, они не имели права взламывать дверь, угрожать его матери и называть сына сепаратистом.

Следователь, присутствующий на втором обыске, подтвердил, что все оружие и боеприпасы, найденные в квартире, оказались муляжами. Исключение составила дымовая шашка, которая изъята и передана на экспертизу. Если эксперты подтвердят, что она является взрывоопасным предметом, будет дан ход уголовному делу по по ч.1 ст. 263 УК Украины («Незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывными веществами»).

В свою очередь, Сергей Алешин пообещал, что в отношении полицейских, прибывших в квартиру первый раз, будет проведено служебное расследование. Не дожидаясь его результатов, 9 октября, Алексей Юков обратился с заявлением в прокуратуру, с просьбой привлечь к уголовной ответственности начальника славянского отдела полиции Сергея Алешина и полицейских, причастных к незаконному обыску в его квартире. Заявление написано на имя генерального прокурора Украины Юрия Луценко. Копия направлена руководителю Славянской местной прокуратуры Владимиру Шилову.