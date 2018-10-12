Охотники за металлом разобрали километр ж.-д. пути

О незаконных действиях «черных железнодорожников» сотрудники уголовного розыска узнали из сообщения диспетчеров. Они рассказали, что на перегоне Очеретино-Новобахмутовка неизвестные похитили около километра рельсов и 10 тыс. деталей крепления.

Выехав на указанное место, правоохранители застали четырех мужчин, которые разбирали железнодорожное полотно, используя для этого трактор. У них было изъяли 28 фрагментов железнодорожного пути, каждый длиной 12 метров, а также оборудование для демонтажа: газовый резак и специальные ключи. После установления личности задержанных выяснилось, что в «бригаде» работали жители Очеретино, Константиновки и Запорожской области, один из которых 6 лет числился в розыске за неуплату алиментов. Техника, применявшаяся при воровстве, оказалась собственностью коммунального предприятия. Управлял ею работник того же предприятия.

По словам подельников, железнодорожные пути они вырезали на заказ. Организатором преступной группы оказался житель Константиновки, который позже сбывал похищенные изделия по своим каналам. В настоящее время проводятся мероприятия по его задержанию.

По факту выявленного хищения открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 185 УК Украины (кража). Степень виновности каждого фигуранта будет определена в ходе досудебного следствия. Суровость наказания определится после того, как «Укрзалізниця» подсчитает нанесенный ущерб.