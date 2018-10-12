|12 октября 2018
|Просмотров: 101
|
Масштабное хищение элементов железнодорожной инфраструктуры выявили правоохранители возле поселка Очеретино. Об этом сообщает пресс-служба Славянского ГО.
О незаконных действиях «черных железнодорожников» сотрудники уголовного розыска узнали из сообщения диспетчеров. Они рассказали, что на перегоне Очеретино-Новобахмутовка неизвестные похитили около километра рельсов и 10 тыс. деталей крепления.
Выехав на указанное место, правоохранители застали четырех мужчин, которые разбирали железнодорожное полотно, используя для этого трактор. У них было изъяли 28 фрагментов железнодорожного пути, каждый длиной 12 метров, а также оборудование для демонтажа: газовый резак и специальные ключи. После установления личности задержанных выяснилось, что в «бригаде» работали жители Очеретино, Константиновки и Запорожской области, один из которых 6 лет числился в розыске за неуплату алиментов. Техника, применявшаяся при воровстве, оказалась собственностью коммунального предприятия. Управлял ею работник того же предприятия.
По словам подельников, железнодорожные пути они вырезали на заказ. Организатором преступной группы оказался житель Константиновки, который позже сбывал похищенные изделия по своим каналам. В настоящее время проводятся мероприятия по его задержанию.
По факту выявленного хищения открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 185 УК Украины (кража). Степень виновности каждого фигуранта будет определена в ходе досудебного следствия. Суровость наказания определится после того, как «Укрзалізниця» подсчитает нанесенный ущерб.
12 октября 2018
• В Дружковке на взятке задержали начальника полиции и отдали на поруки
• В аварии погиб сын мэра Лимана
• Охотники за металлом разобрали километр ж.-д. пути
• Славянск: «Черный тюльпан» против действий полиции
• Школьники города могут бесплатно увидеть «Осенний вернисаж»
11 октября 2018
• Осенью школьники Славянска будут гулять на неделю больше
• Депутат Славянского горсовета заявила об угрозах физической расправы
• Собака покалечила двухлетнего сына хозяев
• Часы на Шевченко: дорого или нет
• Многодетная семья получит дом со всеми удобствами
• Елену Огаркову уволили с должности управделами
• Колонны на входе в центральный парк покроют «короедом»
• Чувство сопричастности: за четыре года «Славні дівчата» сплели для армии 450 маскировочных сеток
10 октября 2018
• В Славянске состоялись международные соревнования по дуатлону
• Достижения славянских мастеров самбо
• Пять наград спортсменов СК «Беркут»
• Кубок Донецкой области по боевому самбо и ММА
• В Славянске состоялся турнир по вольной борьбе
• ФК «Славянск» разгромно уступил «Форум-Авто»
• Михаил Гончаров и Алина Шилова завоевали «серебро» чемпионата Украины по дзюдо
• Ярослав Ефимцев – победитель Кубка Украины по кикбоксингу
8 октября 2018
• Мы должны вернуть голос простому человеку
5 октября 2018
• «Ходим в спортшколу до первого ЧП»
• Покупка iPad - идеальное решение для многих пользователей
• Владельцев «Славтяжмаша» продолжают искать, но пока безуспешно
• Мальчиков-гимнастов переведут в новый зал, девочки пока остаются в старой ДЮСШ
• Попытка купить мебель через интернет обернулась потерей десяти тысяч
• В аварии погиб славянский кардиолог, еще четверо - в больнице
— 12 октября 2018 —
За вымогательство и получение взятки в размере 200 тысяч гривен 3 октября был задержан начальник городского отдела полиции Дружковки Сергей Янголенко. Ветеран АТО, майор полиции он был назначенный на этот пост в прошлом месяце.
— 12 октября 2018 —
В результате дорожно-транспортного происшествия недалеко от Славянска 7 октября погиб сын председателя Лиманской ОТГ Петр Цимидан-младший. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции.
— 12 октября 2018 —
В квартире руководителя поисковой организации «Плацдарм» и Славянского отделения миссии «Черный тюльпан» Алексея Юкова 7 октября был проведен обыск.
— 11 октября 2018 —
На пленарном заседании внеочередной сессии Славянского горсовета, которое прошло 9 октября, депутат от фракции «Самопомощь» Ольга Алтунина сообщила об угрозах физической расправы, полученных в собственный адрес.
Приветствую, гость! Вход
12 октября 2018
• В Дружковке на взятке задержали начальника полиции и отдали на поруки
• В аварии погиб сын мэра Лимана
• Охотники за металлом разобрали километр ж.-д. пути
• Славянск: «Черный тюльпан» против действий полиции
• Школьники города могут бесплатно увидеть «Осенний вернисаж»
11 октября 2018
• Осенью школьники Славянска будут гулять на неделю больше
• Депутат Славянского горсовета заявила об угрозах физической расправы
• Собака покалечила двухлетнего сына хозяев
• Часы на Шевченко: дорого или нет
• Многодетная семья получит дом со всеми удобствами
• Елену Огаркову уволили с должности управделами
• Колонны на входе в центральный парк покроют «короедом»
• Чувство сопричастности: за четыре года «Славні дівчата» сплели для армии 450 маскировочных сеток
10 октября 2018
• В Славянске состоялись международные соревнования по дуатлону
• Достижения славянских мастеров самбо
• Пять наград спортсменов СК «Беркут»
• Кубок Донецкой области по боевому самбо и ММА
• В Славянске состоялся турнир по вольной борьбе
• ФК «Славянск» разгромно уступил «Форум-Авто»
• Михаил Гончаров и Алина Шилова завоевали «серебро» чемпионата Украины по дзюдо
• Ярослав Ефимцев – победитель Кубка Украины по кикбоксингу
8 октября 2018
• Мы должны вернуть голос простому человеку
5 октября 2018
• «Ходим в спортшколу до первого ЧП»
• Покупка iPad - идеальное решение для многих пользователей
• Владельцев «Славтяжмаша» продолжают искать, но пока безуспешно
• Мальчиков-гимнастов переведут в новый зал, девочки пока остаются в старой ДЮСШ
• Попытка купить мебель через интернет обернулась потерей десяти тысяч
• В аварии погиб славянский кардиолог, еще четверо - в больнице
© 1998-2017 Издательство «Асна». г. Славянск, ул. Светлодарская, 4, 84122. Регистрационное свидетельство ДЦ № 1566, выданное 24.04.2000 г. Тел.: 0(6262) 2-54-89, факс: 2-39-14.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При цитировании материалов сайта, прямая гиперссылка, не закрытая от индексации на www.tvplus.dn.ua обязательна.
Комментарии к статье «Охотники за металлом разобрали километр ж.-д. пути»
Масштабное хищение элементов железнодорожной инфраструктуры выявили правоохранители возле поселка Очеретино. Об этом сообщает пресс-служба Славянского ГО.