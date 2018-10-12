В аварии погиб сын мэра Лимана

В результате дорожно-транспортного происшествия недалеко от Славянска 7 октября погиб сын председателя Лиманской ОТГ Петр Цимидан-младший. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции.

По данным полицейских, авария произошла на пересечении автодорог Лиман-Бахмут-Горловка и Лиман-Доброполье. 34-летний водитель ВАЗ-212140 не справился с управлением и съехал в кювет.

Водитель умер в карете скорой медицинской помощи, двое пассажиров - 29-ти и 23 лет - оказались в больнице.

По словам начальника Славянского городского отдела полиции Сергея Алешина, до получения результатов экспертизы нельзя ответить на вопрос, находился ли погибший в состоянии алкогольного опьянения.

- Сейчас сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по предварительной квалификации ст. 286 УК Украины - «Нарушение правил безопасности дорожного движения, которые привели к гибели человека», - говорит он.