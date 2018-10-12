В Дружковке на взятке задержали начальника полиции и отдали на поруки

За вымогательство и получение взятки в размере 200 тысяч гривен 3 октября был задержан начальник городского отдела полиции Дружковки Сергей Янголенко. Ветеран АТО, майор полиции он был назначенный на этот пост в прошлом месяце.

Как сообщает пресс-служба штаб ООС, в отношении задержанного был задокументирован факт вымогательства и получения взятки от фермера. Он просил разобраться с лицами, ворующими его урожай. Средства в полном объеме были обнаружены и изъяты во время проведения осмотра места происшествия. Задержанный был доставлен в СИЗО Краматорска.

Согласно сообщению, Янголенко задержали в рамках ч. 3 ст. 368 «Получение взятки в особо крупном размере служебным лицом, занимающим особо ответственное положение» УК Украины. Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 12 лет с конфискацией имущества и запретом занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

5 октября городской суд Краматорска отпустил начальника полиции Дружковки на поруки народного депутата Украины Татьяны Черновол. Он будет находиться на свободе, но должен по первому требованию являться к следователю и на судебные заседания.

По словам Черновол, дело против полицейского - это месть за то, что он противодействовал движению контрабанды сигарет с оккупированной территории Донбасса.

Она рассказала, что накануне Янголенко задержал фуру сигарет, которая направлялась на оккупированную территорию. Груз был передан фискальной службе. Также нардеп заявляет, что контрабанду якобы контролируют спецслужбы.

Наша справка:

Сергей Янголенко является экс-комбатом батальона «Харьков-1». До этого он служил в «Беркуте», имеет государственные награды.

Его брат Андрей Янголенко в 2015 году был задержал по подозрению в подготовке убийства Арсена Авакова, Андрея Билецкого и некоторых других известных личностей. Глава МВД впоследствии внес за него залог.