|18 октября 2018
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Еще один комментарий мэра касался билборда с поздравлением ко Дню защитника Украины, который местные активисты сочли неподобающим и изменили его дизайн, выложив результаты своей работы в «Фейсбук».
Общественникам не понравился черный цвет фона, на котором был размещен текст поздравления. Поэтому они закрасили верхнюю половину борда красной краской, превратив его таким образом в подобие флага «Правого сектора». В тот же день по распоряжению мэра видоизмененный плакат убрали.
В свою очередь, Вадим Лях посчитал совершенные действия хулиганством, поскольку никаких письменных заявлений о том, что поздравительный билборд оскорбляет чьи-то чувства или несет неправдивую информацию, в его адрес не поступало. «Будет обращение в полицию, и, думаю, будет опять разбирательство в суде. Еще 4-5 таких судебных разбирательств к имеющимся в отношении Василия Хоменко, и местом его «работы» будет городской или областной суд», - заявил градоначальник.
Что касается цвета, то, как объяснил Вадим Лях, изначально фон предполагалось сделать темно-синим, однако из печати он вышел почти черным. Поэтому, по его словам, вина в «траурном» оформлении поздравительного обращения лежит не на заказчике, а, скорее, на исполнителе.
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• На улице Батюка возобновилось благоустройство газона
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• Порчу своего поздравительного билборда Вадим Лях расценил как хулиганство
17 октября 2018
• Сборная Украины по футболу повысилась в классе
• Соревнования по самбо и рукопашному бою
• В Славянске состоялся легкоатлетический кросс
• Ксения Дарчук и Алина Шилова – бронзовые призеры чемпионата Украины по дзюдо
• Кубок Украины по пауэрлифтингу по версии WPA
• Григорий Григоренко выполнил норматив мастера спорта международного класса Украины
• Новые достижения спортсменов БК «Триада»
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• В аварии погиб сын мэра Лимана
• Охотники за металлом разобрали километр ж.-д. пути
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Комментарии к статье «Порчу своего поздравительного билборда Вадим Лях расценил как хулиганство»
Еще один комментарий мэра касался билборда с поздравлением ко Дню защитника Украины, который местные активисты сочли неподобающим и изменили его дизайн, выложив результаты своей работы в «Фейсбук».