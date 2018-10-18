Порчу своего поздравительного билборда Вадим Лях расценил как хулиганство

Еще один комментарий мэра касался билборда с поздравлением ко Дню защитника Украины, который местные активисты сочли неподобающим и изменили его дизайн, выложив результаты своей работы в «Фейсбук».

Общественникам не понравился черный цвет фона, на котором был размещен текст поздравления. Поэтому они закрасили верхнюю половину борда красной краской, превратив его таким образом в подобие флага «Правого сектора». В тот же день по распоряжению мэра видоизмененный плакат убрали.

В свою очередь, Вадим Лях посчитал совершенные действия хулиганством, поскольку никаких письменных заявлений о том, что поздравительный билборд оскорбляет чьи-то чувства или несет неправдивую информацию, в его адрес не поступало. «Будет обращение в полицию, и, думаю, будет опять разбирательство в суде. Еще 4-5 таких судебных разбирательств к имеющимся в отношении Василия Хоменко, и местом его «работы» будет городской или областной суд», - заявил градоначальник.

Что касается цвета, то, как объяснил Вадим Лях, изначально фон предполагалось сделать темно-синим, однако из печати он вышел почти черным. Поэтому, по его словам, вина в «траурном» оформлении поздравительного обращения лежит не на заказчике, а, скорее, на исполнителе.