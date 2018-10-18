Мэр Славянска ответил на обвинения в «махинациях»

На пресс-конференции Вадим Лях прокомментировал заявление народного депутата Оксаны Сыроед о «злоупотреблениях» местной власти, которое последовало вслед за заявлением депутата Славянского горсовета об угрозах физической расправы по причине ее участия в работе временной контрольной комиссии по вопросам коммунальной собственности.

«Были громкие заявления (Ольги Алтуниной, - прим.) о том, что на нее оказывают давление. Но когда от народного депутата звучит слово «махинации», при этом ни одного вывода и официального заявления комиссия еще не сделала, меня эта ситуация настораживает в том плане, что она носит сугубо политический характер», - подчеркнул Вадим Лях.

Он рассказал, что на сегодняшний день действуют 165 договоров аренды коммунальной недвижимости, из которых за время его пребывания на должности городского головы было оформлено 35. Из них только 16 договоров заключены с физлицами-предпринимателями, остальные – с подразделениями государственных структур, общественными организациями и т. д.

По мнению Вадима Ляха, слово «махинация» означает получение арендодателем неправомерной выгоды. «Когда, допустим, балансодержатель сдает помещение в аренду предпринимателю, в договоре указывает площадь 10 квадратных метров, а на самом деле взимает за 100 метров», - объяснил он. Цель работы временной депутатской комиссии как раз и состоит в выявлении таких случаев. Однако на данный момент подобных фактов комиссия не предоставила, поэтому все обвинения в махинациях являются беспочвенными.

Со своей стороны, Вадим Лях не намерен оставлять подобные заявления без внимания. Он сообщил, что юридическому управлению дано задание обратиться в полицию и прокуратуру с просьбой разобраться в данной ситуации.

«Мне тоже интересно узнать, какой неправомерной выгоды комиссия лишила городскую власть, что это влечет за собой угрозы и так далее», - резюмировал он.