На Новосодовской, 15 канализация затопила бойлерную

На прошлой неделе в доме №15 на улице Новосодовской, что в микрорайоне Химик, произошла серьезная авария: канализационные стоки затопили подвальное помещение, где установлено оборудование бойлерной.

Во избежание ЧП агрегаты, которые уже были готовы подать жителям тепло и горячую воду, пришлось обесточить. По словам специалистов, теперь всю проводку, намокшую в зловонной жидкости, необходимо менять. Ситуацию усугубляет то, что случилась она аккурат перед началом отопительного сезона. Хочется верить, что все ремонтные и пусконаладочные работы удастся провести до 22 октября, на которое перенесена дата включения тепла.

Местные жители говорят, что причиной ЧП стала неисправность канализационного коллектора – то ли смещение труб, то ли обвал свода. Не имея возможности уходить в центральную коммуникацию, стоки заполнили подвальное помещение. Причем, говорят жильцы, засоры на этом участке случаются уже не первый раз.

Генеральный директор КП «Славгорводоканал» Олег Кретович сообщил, что ситуация находится на его личном контроле и пообещал принять все возможные меры к скорейшей ликвидации аварии.

Впрочем, надо полагать, что прочистка засора не станет панацеей: если дело действительно в неисправном коллекторе, то проблему необходимо решать глобально, меняя трубу. В противном случае никто не даст гарантии, что через какое-то время подвал не зальет вновь. А если это случится посреди отопительного сезона, последствия могут оказаться непредсказуемыми.