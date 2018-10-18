«Разблокировка» карточки обошлась жительнице Славянска в 5 тысяч гривен

По данным полиции, самым распространенным способом мошенничества на сегодняшний день остаются махинации с банковскими картами. Не смотря на постоянную информационную кампанию, которую ведут СМИ и правоохранители, доверчивые славянцы продолжают «спасать» родственников или пытаться «разблокировать» кредитки.

Очередной случай произошел с 49-летней жительницей города. Женщина получила смс с текстом: «Ваша карта заблокирована. Позвоните по номеру...». Набрав указанный номер, жительница Славянска поговорила с «сотрудником банка». Он сообщил, что для разблокировки карточки необходимо продиктовать все ее данные.

Доверчивая женщина предоставила требуемую информацию. А потом с удивлением обнаружила, что с ее карты сняты все средства - 5 тыс. грн.

По данным пресс-службы Славянского ГО, с начала текущего года жертвами мошенников стали 54 жителя Славянска и Лимана. Более 50% попались на удочку псевдобанкиров. Около 20% граждан по интернету заказали «липовый» товар. Еще 20% перечислили средства лже-полицейским, чтобы их родных не привлекали к уголовной ответственности.

По всем фактам ведется проверка по ч. 1 ст. 190 УК Украины «Мошенничество». Однако, говорят полицейские, расследование телефонных и интернет-мошенничеств усложняется тем, что злоумышленник действует на расстоянии. Физически он может находится в другом городе или стране, в местах лишения свободы.

Исходя из этого полиция призывает жителей города проявлять бдительность. Если на ваш телефон или телефон ваших близких поступают сомнительные сообщения или звонки с просьбой назвать номер банковской карточки, ее пин-код или срок действия, ни в коем случае не отвечайте на них, а сразу обращайтесь в полицию по номеру «102».