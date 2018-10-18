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Фотофакт

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На трассе сгорел грузовик

Светлана Вьюниченко
18 октября 2018 Просмотров: 18 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

На автодороге Киев-Довжанский возле села Малиновка Славянского района утром 16 октября загорелся грузовой автомобиль ГАЗ 2705. Сообщение об этом поступило на пульт службы спасения в 5:48.

Как рассказала ведущий специалист отдела предотвращения ЧС Славянского районного управления ГСЧС Украины в Донецкой области Алена Сокур, на место происшествия немедленно выехали пожарные 6-го Государственного пожарно-спасательного отряда. К моменту их приезда грузовик был полностью объят огнем. Ликвидировать пожар удалось в 6:55. К счастью, никто не пострадал.

На данный момент причину возгорания устанавливают специалисты.

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Комментарии к статье «На трассе сгорел грузовик»

На автодороге Киев-Довжанский возле села Малиновка Славянского района утром 16 октября загорелся грузовой автомобиль ГАЗ 2705. Сообщение об этом поступило на пульт службы спасения в 5:48.

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