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Фотофакт

Послеремонтное состояние

В результате ДТП два подростка получили травмы

Павел Коротенко
25 октября 2018 Просмотров: 72 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Чрезвычайное происшествие случилось 21 октября в Святогорске. Около 17:30 двое подростков 14-ти и 15-лет ехали на мотоцикле по ул. И. Мазепы и столкнулись с двигавшимся навстречу автомобилем ВАЗ 2107.

В результате ДТП оба парня получили телесные повреждения, с которыми их доставили в медицинское учреждение. 49-летний водитель автомобиля при столкновении не пострадал.

Как сообщает пресс-служба славянского горотдела полиции, в настоящее время  устанавливаются обстоятельства, при которых подростки управляли мотоциклом. На стадии досудебного расследования факт квалифицирован по признакам ч. 1 ст. 286 УК Украины (нарушение правил дорожного движения лицами, которые управляют транспортным средством).

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Комментарии к статье «В результате ДТП два подростка получили травмы»

Чрезвычайное происшествие случилось 21 октября в Святогорске. Около 17:30 двое подростков 14-ти и 15-лет ехали на мотоцикле по ул. И. Мазепы и столкнулись с двигавшимся навстречу автомобилем ВАЗ 2107.

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