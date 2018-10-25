В результате ДТП два подростка получили травмы

Чрезвычайное происшествие случилось 21 октября в Святогорске. Около 17:30 двое подростков 14-ти и 15-лет ехали на мотоцикле по ул. И. Мазепы и столкнулись с двигавшимся навстречу автомобилем ВАЗ 2107.

В результате ДТП оба парня получили телесные повреждения, с которыми их доставили в медицинское учреждение. 49-летний водитель автомобиля при столкновении не пострадал.

Как сообщает пресс-служба славянского горотдела полиции, в настоящее время устанавливаются обстоятельства, при которых подростки управляли мотоциклом. На стадии досудебного расследования факт квалифицирован по признакам ч. 1 ст. 286 УК Украины (нарушение правил дорожного движения лицами, которые управляют транспортным средством).