Тихая охота таит в себе риск для здоровья и даже жизни

Прошедшие на днях дожди и наступившее вслед за этим потепление катализировало новую волну грибников, хлынувшую в леса Славянского и Лиманского районов. В связи с этим будет не лишним напомнить некоторые рекомендации профильных специалистов, которые позволят любителям тихой охоты не совершать трагических ошибок.

В наши дни сбор грибов уже давно перестал быть неотъемлем условием выживания, превратившись в сезонное хобби и приятную добавку к повседневному меню. Напомним, что питательные свойства грибов уникальны: по количеству минеральных веществ они схожи с фруктами, а по содержанию фосфора – с рыбой. Кроме того, вырабатывающиеся в грибах микроэлементы хорошо способствуют выведению из организма холестерина.

Вместе с тем, отмечает врач по коммунальной гигиене Славянского районного филиала ГУ ДОЛЦ Павел Чуканов, имеются у грибов и негативные особенности. В первую очередь, это связано со свойством накапливать токсичные вещества даже вполне съедобными видами. Не говоря уже о том, что существует очень много видов, употребление которых в пищу категорически противопоказано.

Их перечень весьма обширен, но самым опасным из «местных» грибов считается бледная поганка, противоядия от токсинов которой на данный момент не существует. По внешнему виду она схожа с шампиньоном и сыроежкой, что может ввести в заблуждение не очень опытных собирателей.

Чтобы избежать отравления, Павел Чуканов советует собирать только те грибы, в которых грибники уверены. Поскольку в азарте собирательства в общий «улов» могут попасть и грибы сомнительного качества, перед их обработкой рекомендуется еще раз пересмотреть «урожай» и удалить грибы, съедобность которых вызывает сомнение.

Важно помнить, что содержащиеся в ядовитых грибах токсины не теряют отравляющих свойств ни при варке, ни при сушке, ни при мариновании. Поэтому к отбору «материала» для приготовления блюд нужно относиться очень ответственно. Ведь ценой небрежности может стать здоровье и даже жизнь. Ошибочным является и утверждение, что наличие токсинов может показать добавленная к варящимся грибам головка лука или чеснока. Этот метод санитарный врач назвал очень опасным заблуждением.

Также, во избежание пищевого отравления, следует помнить правило, нередко нарушаемое в ходе домашнего консервирования. Как показывают исследования, в герметически закрытых емкостях создаются условия для возникновения крайне опасного заболевания – ботулизма. Поэтому закупоривать банки с грибами не стоит. Как не рекомендуется покупать свежие и маринованные грибы в местах стихийной торговли, где санитарный контроль за продукцией не проводится.

Озвученные правила, разумеется, не новы, и большинство горожан более-менее с ними знакомы. Тем не менее, случаи отравления фиксируются в Славянском районе ежегодно.

- В случае, если после употребления грибов появляются тошнота, боли в животе и головокружение, необходимо срочно вызвать скорую медицинскую помощь. До прибытия медиков нужно постараться очистить пищевод, вызвав рвоту. Наиболее распространенное для этого средство – 5-6 стаканов обычной теплой воды, - говорит Павел Чуканов.

Стоит добавить, что после событий 2014 года к подстерегающим грибников опасностям добавился еще один фактор – неразорвавшиеся боеприпасы. Последний случай обнаружения такого предмета произошел на днях на территории Лиманского района.

В лесу можно найти не только грибы

Сообщение о том, что во время сбора грибов в лесу Лиманского района мужчина обнаружил растяжку с гранатой, поступило на пульт диспетчерской службы спасения «101» 27 октября, около 18:00.

Прибыв на место происшествия, специалистами ГСЧС выяснили, что найденный предмет - граната РГД-5. Существовала вероятность взрыва боеприпаса, поэтому было принято решение немедленно направить к месту находки пиротехнический расчет. Специалисты изъяли и уничтожили взрывоопасный предмет.

Интересно, что главным действующим лицом в этой истории стал сотрудник дежурной части краматорского отдела полиции. В свой выходной он отправился за грибами. В лесу, возле железнодорожного переезда, заметил подозрительный блеск в траве под ногами. Осмотревшись, он убедился, что это растяжка, закрепленная на гранате РГД-5.

Далее последовал вызов спасателей и взрывотехников.