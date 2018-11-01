«Черные лесорубы» или «рыбаки»: кого ранили в посадке под Славянском

|1 ноября 2018
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Вечером, 27 октября, в лесопосадке между Славянском и Краматорском, в районе очистных сооружений, произошло резонансное ЧП. То, что его подробности до сих пор остаются до конца неясными, лишь подогревает циркулирующие в городе слухи.
В славянскую городскую клиническую больницу с огнестрельными ранениями нижних конечностей были доставлены 5 человек. На месте происшествия была обнаружена тентованная «Газель» с выгоревшей кабиной и пустым кузовом.
Как сообщают местные интернет-издания, пострадавшие молодые люди были «черными лесорубами». К ним подошли неизвестные (или неизвестный - детали расходятся) в балаклавах и попросили предъявить документы, разрешающие вырубку зеленых насаждений. Поскольку таковых не оказалось, и «лесорубы» уехать отказались, неизвестные открыли стрельбу по ногам.
Начальник славянского горздрава Елена Джим рассказывает, что двое пострадавших находятся в тяжелом, а трое - в состоянии средней тяжести. Все они были своевременно прооперированы, их жизни сейчас ничего не угрожает.
Врио начальника славянского горотдела полиции Анатолий Ковальчук о деталях стрельбы предпочел не распространяться. Он лишь добавил, что стрельба велась из охотничьего ружья. По поступившей в полицию информации, стрелков было несколько. Их жертвы прописаны в Краматорске, возраст пострадавших - от 18 до 24 лет.
Из слов Ковальчука удалось понять, что полиция склоняется к тому, что пострадавшие действительно планировали заняться незаконной вырубкой леса. При этом разрешительных документов у них действительно не имелось.
Интересно, что в интервью региональному телеканалу один из пострадавших рассказывает совершенно другую историю. По его словам, они с приятелями просто выехали на природу ловить рыбу. При этом парень почему-то упоминает побережье Северского Донца, протекающего далеко от места происшествия. Часть компании осталась обустраивать место отдыха, а сам рассказчик подошел к машине, чтобы отправиться в магазин за продуктами.
В этот момент к машине, по его словам, подошел человек в балаклаве и ни с того, ни с сего приказал лечь на землю. После этого выстрелил по ногам. Потом поджег кабину автомобиля.
Как оказалось позже, таким же образом нападавший обездвижил 5 человек из компании. Тот единственный, кто не попал под «раздачу», вызвал скорую помощь.
Примет нападавшего парень назвать не смог.
Как сообщил врио начальника горотдела, ЧП внесено в ЕРДР с квалификацией по ч. 4 ст. 296 УК Украины (хулиганство с применением огнестрельного оружия). Сейчас правоохранители проводят оперативно-следственные действия. Процессуальное руководство над следствием осуществляет Славянская городская прокуратура.
На данном этапе рассматривается две версии произошедшего, однако озвучивать их, со ссылкой на тайну следствия, офицер не стал. Анатолий Ковальчук высказал надежду, что преступление будет раскрыто в ближайшее время, и опасности для жителей Славянска и Краматорска скрывающиеся от следствия стрелки не представляют.
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• «Черные лесорубы» или «рыбаки»: кого ранили в посадке под Славянском
• В Славянском горотделе - новый начальник. Пока «врио»
• Тихая охота таит в себе риск для здоровья и даже жизни
• Патрульные задержали виновника аварии
31 октября 2018
• Кубок Донецкой области по кикбоксингу
• Элина Свитолина выиграла итоговый чемпионат мира
• Разгром «Королей и увольнение Лопетеги
• Деревянченко раздельным решением судей уступил Джейкобсу
• Пять медалей украинских борцов
• Досрочное чемпионство Льюиса Хэмилтона
30 октября 2018
• Преимущества регистрации компании в ОАЭ
29 октября 2018
• Отказа от коррупции хватило бы, чтобы больше не брать кредиты у МВФ
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Вечером, 27 октября, в лесопосадке между Славянском и Краматорском, в районе очистных сооружений, произошло резонансное ЧП. То, что его подробности до сих пор остаются до конца неясными, лишь подогревает циркулирующие в городе слухи.