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Фотофакт

Эволюция ландшафта

В аварии на улице Святогорской пострадали два человека

Павел Коротенко
8 ноября 2018 Просмотров: 66 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Дорожно-транспортное происшествие случилось 2 ноября на проезжей части улицы Святогорской, говорится в сообщении пресс-службы Славянского ГО.

Прибыв на место происшествия, правоохранители установили, что 33-летний житель Славянского района во время движения на микроавтобусе Volkswagen допустил столкновение с автомобилем Chevrolet, который двигался в том же направлении.

В результате ДТП пострадали жители Славянска - 53-летний водитель Chevrolet и его пассажирка. 

Информация о происшествии внесена в ЕРДР по ч. 1 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта). Начато досудебное расследование инцидента.

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Комментарии к статье «В аварии на улице Святогорской пострадали два человека»

Дорожно-транспортное происшествие случилось 2 ноября на проезжей части улицы Святогорской, говорится в сообщении пресс-службы Славянского ГО.

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