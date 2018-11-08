В аварии на улице Святогорской пострадали два человека

Дорожно-транспортное происшествие случилось 2 ноября на проезжей части улицы Святогорской, говорится в сообщении пресс-службы Славянского ГО.

Прибыв на место происшествия, правоохранители установили, что 33-летний житель Славянского района во время движения на микроавтобусе Volkswagen допустил столкновение с автомобилем Chevrolet, который двигался в том же направлении.

В результате ДТП пострадали жители Славянска - 53-летний водитель Chevrolet и его пассажирка.

Информация о происшествии внесена в ЕРДР по ч. 1 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта). Начато досудебное расследование инцидента.