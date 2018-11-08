|8 ноября 2018
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Дорожно-транспортное происшествие случилось 2 ноября на проезжей части улицы Святогорской, говорится в сообщении пресс-службы Славянского ГО.
Прибыв на место происшествия, правоохранители установили, что 33-летний житель Славянского района во время движения на микроавтобусе Volkswagen допустил столкновение с автомобилем Chevrolet, который двигался в том же направлении.
В результате ДТП пострадали жители Славянска - 53-летний водитель Chevrolet и его пассажирка.
Информация о происшествии внесена в ЕРДР по ч. 1 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта). Начато досудебное расследование инцидента.
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• Как избежать поборов в школах и ручного управления финансами
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• «Черных лесорубов» задерживают и наказывают. Но нестрого
• В аварии на улице Святогорской пострадали два человека
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• В Славянске прошел турнир по вольной борьбе «Торские игры»
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• Олег Верняев – вице-чемпион мира по спортивной гимнастике
• Финально-победный аккорд от Виктора Коваленко
• Как выбрать отличную букмекерскую контору?
5 ноября 2018
• «Вернуть уважение государства к гражданам, а граждан – к государству»
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• Что изменилось для тех, кто получает субсидию
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Дорожно-транспортное происшествие случилось 2 ноября на проезжей части улицы Святогорской, говорится в сообщении пресс-службы Славянского ГО.