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Фотофакт

Эволюция ландшафта

«Черных лесорубов» задерживают и наказывают. Но нестрого

Светлана Вьюниченко
8 ноября 2018 Просмотров: 73 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

В Славянске активизировалась тема «черных лесорубов». Надо полагать, ее катализатором послужило ЧП, случившееся в конце октября в лесопосадке между Славянском и Краматорском. Напомним, тогда неизвестные в балаклавах прострелили ноги пятерым жителям Краматорска, предположительно пытавшимся заняться незаконной вырубкой деревьев.

Буквально через несколько дней начальник отдела экологии Лариса Соловей на пресс-конференции сообщила о происшествии в поселке Соболевка. Там, благодаря информации от отдела экологии и природных ресурсов, была задержана группа «черных лесорубов».

Сообщение об этом поступило и от пресс-службы Славянского отела полиции.

Прибыв на место, полицейские обнаружили четырех мужчин в возрасте от 26 до 44 лет. Они оказались жителями города и района. В посадку лесорубы приехали на трех автомобилях, в том числе - грузовом КрАЗе и «Газели». К этому моменту они успели уничтожить 54 дуба.  

По данному факту полиция проводит досудебное расследование по ст. 246 УК Украины. Она предусматривает штраф, ограничение свободы или лишение свободы на срок до 3 лет.

На какое именно наказание могут рассчитывать предприимчивые граждане. занимающиеся вырубкой зеленых насаждений, стало понятно в начале ноября. Тогда Славянский горрайонный суд вынес приговор 37-летнему жителю Краматорска, который год назад организовал нелегальный бизнес по продаже древесины. 

В созданной предприимчивым мужчиной бригаде было 8 лесорубов. Все они были уверены, что разрешительные документы на вырубку леса возле Черкасского у «начальника» имеются. 

В двух посадках мужчины спилили 145 живых дубов. Вред, нанесенный государству, составил 600 тыс. грн.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области, «черного лесоруба» признали виновным по ч.ч. 1,2 ст. 246 УК Украины (незаконная вырубка леса, совершенная повторно). За это суд назначил наказание в виде трех лет лишения свободы. С отсрочкой приговора на 2 года.

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Комментарии к статье ««Черных лесорубов» задерживают и наказывают. Но нестрого»

В Славянске активизировалась тема «черных лесорубов». Надо полагать, ее катализатором послужило ЧП, случившееся в конце октября в лесопосадке между Славянском и Краматорском. Напомним, тогда неизвестные в балаклавах прострелили ноги пятерым жителям Краматорска, предположительно пытавшимся заняться незаконной вырубкой деревьев.

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