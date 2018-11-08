Часть Славянска по-прежнему остается без отопления

Жалобы на то, что тепло пришло не во все городские многоэтажки, от читателей «ТВ плюс» поступают постоянно. По словам городского головы, на сегодняшний день в Славянске не запущены 13 котельных из 40. Решить эту проблему на местном уровне город не может.

- Такая ситуация не только у нас. В соседних городах, например, в Константиновке, не запущены 15 котельных. В целом по Украине до 40% домов остаются без отопления. Это сложные взаимоотношения НАК «Нафтогаза», облгазов и транспортировщиков. В Славянске мы этот вопрос не решим, - сказал Вадим Лях и пообещал, что поедет в «Донецктеплокоммунэнерго», чтобы попытаться найти хоть какой-то консенсус.

Как оказалось, в городе запущены лишь те котельные, к которым привязаны социальные объекты: школы, детские сады и больницы. Если учреждение образования и больница отапливаются индивидуальной котельной, близлежащие кварталы многоэтажных жилых домов остаются без тепла.

Отметим, что граждане, оказавшиеся заложником ситуации, готовы объединяться в инициативные группы и брать решение проблемы в свои руки. Об этом они заявили на заседании депутатской комиссии 6 ноября.

Уже на следующий день мэр пообещал, что отопление во все многоэтажки города подадут к утру 8 ноября. Как именно было принято такое решение, Вадим Лях не знает. Вероятно, этого добился губернатор Александр Куць, посетивший с данным вопросом Киев.