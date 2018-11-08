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Фотофакт

Эволюция ландшафта

Часть Славянска по-прежнему остается без отопления

Светлана Вьюниченко
8 ноября 2018 Просмотров: 37 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
Жители домов, где так и не появилось тепло, пришли на заседание депутатской комиссии, чтобы прояснить ситуацию.

Жалобы на то, что тепло пришло не во все городские многоэтажки, от читателей «ТВ плюс» поступают постоянно. По словам городского головы, на сегодняшний день в Славянске не запущены 13 котельных из 40. Решить эту проблему на местном уровне город не может.

- Такая ситуация не только у нас. В соседних городах, например, в Константиновке, не запущены 15 котельных. В целом по Украине до 40% домов остаются без отопления. Это сложные взаимоотношения НАК «Нафтогаза», облгазов и транспортировщиков. В Славянске мы этот вопрос не решим, - сказал Вадим Лях и пообещал, что поедет в «Донецктеплокоммунэнерго», чтобы попытаться найти хоть какой-то консенсус. 

Как оказалось, в городе запущены лишь те котельные, к которым привязаны социальные объекты: школы, детские сады и больницы. Если учреждение образования и больница отапливаются индивидуальной котельной, близлежащие кварталы многоэтажных жилых домов остаются без тепла. 

Отметим, что граждане, оказавшиеся заложником ситуации, готовы объединяться в инициативные группы и брать решение проблемы в свои руки. Об этом они заявили на заседании депутатской комиссии 6 ноября.

Уже на следующий день мэр пообещал, что отопление во все многоэтажки города подадут к утру 8 ноября. Как именно было принято такое решение, Вадим Лях не знает. Вероятно, этого добился губернатор Александр Куць, посетивший с данным вопросом Киев.

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Комментарии к статье «Часть Славянска по-прежнему остается без отопления»

Жалобы на то, что тепло пришло не во все городские многоэтажки, от читателей «ТВ плюс» поступают постоянно. По словам городского головы, на сегодняшний день в Славянске не запущены 13 котельных из 40. Решить эту проблему на местном уровне город не может.

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