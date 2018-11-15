Смерть под колесами поезда

Днем 13 ноября в Славянский горотдел поступило сообщение от дежурного по станции им. Кожушко. На станции Масложир поезд совершил наезд на человека.

Прибыв на место, следственно-оперативная группа установила, что погибший является 77-летним жителем Славянска. По словам людей, ставших свидетелями происшествия, пенсионер стоял лицом к железнодорожным путям, и когда поезд приблизился, упал под его колеса. Состав перерезал человека пополам.

Одной из версий, которую рассматривает следствие, является самоубийство. По данному факту полиция начала расследование по ч. 3 ст. 276 УК Украины - «Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта».