В центре Славянска от удара перевернулась ГАЗель

В Славянске 10 ноября столкнулись автомобиль «Ланос» и грузовая ГАЗель. ДТП произошло на ул. Банковой, на транспортном кольце в районе Дворца культуры. К счастью, никто не пострадал.

Столкновение оказалось такой силы, что грузовик упал на бок, и у него практически отвалился задний мост.

По словам очевидцев, ГАЗель двигалась по ул. Банковой, а «Ланос» выезжал со стороны кольца.

Полиция занимается выяснением обстоятельств случившегося.