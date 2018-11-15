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Фотофакт

Эволюция ландшафта

В центре Славянска от удара перевернулась ГАЗель

Светлана Вьюниченко
15 ноября 2018 Просмотров: 36 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

В Славянске 10 ноября столкнулись автомобиль «Ланос» и грузовая ГАЗель. ДТП произошло на ул. Банковой, на транспортном кольце в районе Дворца культуры. К счастью, никто не пострадал.

Столкновение оказалось такой силы, что грузовик упал на бок, и у него практически отвалился задний мост. 

По словам очевидцев, ГАЗель двигалась по ул. Банковой, а «Ланос» выезжал со стороны кольца. 

Полиция занимается выяснением обстоятельств случившегося.

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Комментарии к статье «В центре Славянска от удара перевернулась ГАЗель»

В Славянске 10 ноября столкнулись автомобиль «Ланос» и грузовая ГАЗель. ДТП произошло на ул. Банковой, на транспортном кольце в районе Дворца культуры. К счастью, никто не пострадал.

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