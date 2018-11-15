Разлюбила и ударила ножом

Сообщение о ножевом ранении в Славянске поступило на пульт патрульной полиции 7 ноября около 20:00. О травмах, которые получил 53-летний житель города, правоохранителям сообщил фельдшер «скорой помощи».

Прибыв на место происшествия, полицейские обнаружили мужчину с многочисленными ранениями руки и спины. Поскольку пострадавший был в сознании, он рассказал, что удары ножом ему нанесла 33-летняя сожительница.

Женщину патрульные задержали во дворе дома. Как оказалось, за нож она схватилась из-за личной неприязни к гражданскому мужу. Возникла она после совместного распития спиртного.

Для дальнейшего выяснения всех обстоятельств темпераментную славянку патрульные передали следователям горотдела. В качестве вещественного доказательства был передан и нож, которым вероятно наносились повреждения.