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Фотофакт

Эволюция ландшафта

Разлюбила и ударила ножом

Светлана Вьюниченко
15 ноября 2018 Просмотров: 34 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Сообщение о ножевом ранении в Славянске поступило на пульт патрульной полиции 7 ноября около 20:00. О травмах, которые получил 53-летний житель города, правоохранителям сообщил фельдшер «скорой помощи».

Прибыв на место происшествия, полицейские обнаружили мужчину с многочисленными ранениями руки и спины. Поскольку пострадавший был в сознании, он рассказал, что удары ножом ему нанесла 33-летняя сожительница.

Женщину патрульные задержали во дворе дома. Как оказалось, за нож она схватилась из-за личной неприязни к гражданскому мужу. Возникла она после совместного распития спиртного. 

Для дальнейшего выяснения всех обстоятельств темпераментную славянку патрульные передали следователям горотдела. В качестве вещественного доказательства был передан и нож, которым вероятно наносились повреждения.

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Комментарии к статье «Разлюбила и ударила ножом»

Сообщение о ножевом ранении в Славянске поступило на пульт патрульной полиции 7 ноября около 20:00. О травмах, которые получил 53-летний житель города, правоохранителям сообщил фельдшер «скорой помощи».

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