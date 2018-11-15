Вооруженный грабитель напал на пункт обмена валют

Тревожно началось воскресное утро, 11 ноября, на центральном рынке Славянска. Около 8:00 было совершено вооруженное нападение на пункт обмена валюты. В результате этого пострадал сотрудник «обменника».

Придя на работу, сотрудник обменного пункта открыл двери и вошел в помещение. За ним проследовал неизвестный мужчина. Зайдя внутрь, он достал пистолет и потребовал отдать наличку. Когда угроза не сработала, сделал несколько выстрелов, а потом ударил работника обменника по голове. Завязалась потасовка.

Несмотря на оружие в руках нападавшего и раны от удара, мужчина сумел дать отпор, после чего выскочил на улицу и стал звать на помощь. Крики и выстрелы услышали прохожие. Они заблокировали двери помещения и сообщили о конфликте в службу охраны рынка. Те и вызвали полицию.

Как сообщает пресс-служба Славянского межрайонного отдела полиции, сигнал о чрезвычайной ситуации поступил в полицию в 7:53. Полицейский наряд приехал на место через 3 минуты. Правоохранителей встретили работники рынка, указавшие на павильон, в котором находился грабитель. Среди встречавших присутствовал и работник пункта обмена валют, на который покушался злоумышленник. И-за полученных травм позже он был доставлен в больницу.

Учитывая степень тяжести преступления, на место событий приезжал и руководитель Славянского отдела полиции.

Как было установлено, 58-летний злоумышленник является жителем Винницы. В Славянск приехал три дня назад. Из злополучного павильона следственно-оперативная группа изъяла принадлежащие винничанину пневматический пистолет и сделанный в виде фонарика электрошокер.

На стадии досудебного расследования эпизод квалифицируется по ч. 1 ст. 187 УК Украины (разбой), что грозит фигуранту лишением свободы на срок от 3 до 7 лет.