|22 ноября 2018
|Просмотров: 37
|
В полицию 19 ноября обратился житель Славянска. Мужчина рассказал, что обнаружил рюкзак с 18 патронами для охотничьего ружья.
Необычную находку он случайно заметил, прогуливаясь по городу. Забытый кем-то рюкзак отнес домой и начал исследовать содержимое. Обнаружив патроны, гражданин сообщил о находке в органы правопорядка.
Прибывшие сотрудники патрульной полиции вызвали оперативно-следственную группу. С заявителем провели профилактическую беседу о том, как опасно нести домой случайно обнаруженные предметы – сумки, пакеты, чемоданы и другую ручную кладь. Ведь их содержимое может представлять опасность для здоровья и жизни людей.
В случае подобной находки патрульная полиция Славянска и Краматорска рекомендует не трогать предметы, а звонить на линию «102».
22 ноября 2018
• Договоры с энергопоставщиком: достаточно просто платить за свет
• В Славянске подорожает вывоз мусора
• Как будет ездить «Интерсити» в конце ноября
• Лор-отделение на финише, «Прозрачный офис» - на старте
• Продажу алкоголя по ночам запретят на год
• Опорную школу теперь обещают открыть после зимних каникул
• Славянск купит два троллейбуса с автономным ходом
• На первый снегопад бросили 4 единицы техники
• «Водопонижению» - лизинг, водоканалу - поддержка, мэру - надбавка
• В Славянске изменился состав совета «Бюджета участия»
• Товарищество «Просвіта» в Славянске: от 1917-го до современности
• В Славянске определили победителей конкурса «Северский Донец глазами молодежи»
• В Славянске отметили День достоинства и свободы
• Возвратом незаконно приватизированного помещения займется прокуратура
• Тендер Славянского УЖКХ оказался незаконным
• На автомобиль рухнуло дерево
• Безработный похитил школьный ранец
• Житель Славянска сдал в полицию рюкзак с патронами
21 ноября 2018
• Роман Мартынов выиграл шахматные соревнования по блицу
• Сенсационный триумф Александра Зверева
• Четыре награды славянских дзюдоистов
• Воспитанники славянских клубов «Триада» и «Беркут» завоевали медали на чемпионате Европы по хортингу
• Украина вне конкуренции, семь мировых рекордов и поездка на банановый остров
19 ноября 2018
• С уважения семьи начинается преодоление демографического кризиса
16 ноября 2018
• «Авангард Донбассэнерго» сыграет с «Днепром»
15 ноября 2018
• До конца ноября жители многоэтажек должны определиться с выбором жэка
• Кто блокирует работу комиссии по коммунальной собственности Славянска
• У проекта «Мемориальный парк «Память поколений» появились противники
— 22 ноября 2018 —
Более полугода продолжается эпопея с возвратом в коммунальную собственность Славянска помещения на улице Батюка, 21/83-2 (на фото), приватизацию которого суд признал незаконной. Теперь этим вопросом занялась прокуратура.
— 22 ноября 2018 —
Хозяйственный суд Донецкой области удовлетворил исковые требования Славянской городской прокуратуры об отмене договора, подписанного по итогам тендера, проведенного управлением ЖКХ Славянска на закупку услуг по благоустройству дорог.
— 22 ноября 2018 —
На повороте с трассы Киев-Довжанский в сторону Святогорска 16 ноября на автомобиль «Daewoo Matiz» рухнуло дерево. 75-летний водитель не пострадал.
— 22 ноября 2018 —
Из камеры хранения в супермаркете безработный похитил школьный рюкзак. Кража произошла 16 ноября в мкр-не Железнодорожный.
Приветствую, гость! Вход
22 ноября 2018
• Договоры с энергопоставщиком: достаточно просто платить за свет
• В Славянске подорожает вывоз мусора
• Как будет ездить «Интерсити» в конце ноября
• Лор-отделение на финише, «Прозрачный офис» - на старте
• Продажу алкоголя по ночам запретят на год
• Опорную школу теперь обещают открыть после зимних каникул
• Славянск купит два троллейбуса с автономным ходом
• На первый снегопад бросили 4 единицы техники
• «Водопонижению» - лизинг, водоканалу - поддержка, мэру - надбавка
• В Славянске изменился состав совета «Бюджета участия»
• Товарищество «Просвіта» в Славянске: от 1917-го до современности
• В Славянске определили победителей конкурса «Северский Донец глазами молодежи»
• В Славянске отметили День достоинства и свободы
• Возвратом незаконно приватизированного помещения займется прокуратура
• Тендер Славянского УЖКХ оказался незаконным
• На автомобиль рухнуло дерево
• Безработный похитил школьный ранец
• Житель Славянска сдал в полицию рюкзак с патронами
21 ноября 2018
• Роман Мартынов выиграл шахматные соревнования по блицу
• Сенсационный триумф Александра Зверева
• Четыре награды славянских дзюдоистов
• Воспитанники славянских клубов «Триада» и «Беркут» завоевали медали на чемпионате Европы по хортингу
• Украина вне конкуренции, семь мировых рекордов и поездка на банановый остров
19 ноября 2018
• С уважения семьи начинается преодоление демографического кризиса
16 ноября 2018
• «Авангард Донбассэнерго» сыграет с «Днепром»
15 ноября 2018
• До конца ноября жители многоэтажек должны определиться с выбором жэка
• Кто блокирует работу комиссии по коммунальной собственности Славянска
• У проекта «Мемориальный парк «Память поколений» появились противники
© 1998-2017 Издательство «Асна». г. Славянск, ул. Светлодарская, 4, 84122. Регистрационное свидетельство ДЦ № 1566, выданное 24.04.2000 г. Тел.: 0(6262) 2-54-89, факс: 2-39-14.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При цитировании материалов сайта, прямая гиперссылка, не закрытая от индексации на www.tvplus.dn.ua обязательна.
Комментарии к статье «Житель Славянска сдал в полицию рюкзак с патронами»
В полицию 19 ноября обратился житель Славянска. Мужчина рассказал, что обнаружил рюкзак с 18 патронами для охотничьего ружья.