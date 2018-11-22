Житель Славянска сдал в полицию рюкзак с патронами

В полицию 19 ноября обратился житель Славянска. Мужчина рассказал, что обнаружил рюкзак с 18 патронами для охотничьего ружья.

Необычную находку он случайно заметил, прогуливаясь по городу. Забытый кем-то рюкзак отнес домой и начал исследовать содержимое. Обнаружив патроны, гражданин сообщил о находке в органы правопорядка.

Прибывшие сотрудники патрульной полиции вызвали оперативно-следственную группу. С заявителем провели профилактическую беседу о том, как опасно нести домой случайно обнаруженные предметы – сумки, пакеты, чемоданы и другую ручную кладь. Ведь их содержимое может представлять опасность для здоровья и жизни людей.

В случае подобной находки патрульная полиция Славянска и Краматорска рекомендует не трогать предметы, а звонить на линию «102».