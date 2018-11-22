Безработный похитил школьный ранец

Из камеры хранения в супермаркете безработный похитил школьный рюкзак. Кража произошла 16 ноября в мкр-не Железнодорожный.

Сделав покупки в магазине, жительница Славянска обнаружила, что из камеры хранения исчез ранец ее 13-летнего сына. В нем находились учебники и личные вещи ребенка.

Покупательница вызвала правоохранителей. На место происшествия прибыла группа реагирования. Посмотрев запись из камер наблюдения, полицейские смогли пронаблюдать, как именно произошла кража. Как выяснилось, вещи забрал мужчина солидного возраста.

Изучив приметы подозреваемого, наряд начал поиски. Мужчина был задержан через 40 минут на Привокзальном рынке. он пытался реализовать похищенный рюкзак.

Как выяснилось, 52-летний злоумышленник прибыл в Славянск из Бахмута. Он объяснил. что не имеет постоянной работы, и таким образом решил добыть денег.

Как сообщает пресс-служба Славянского горотдела, информация о происшествии внесена в единый реестр досудебных расследований по ст. 185 УК Украины «Кража».