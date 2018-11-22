|22 ноября 2018
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Хозяйственный суд Донецкой области удовлетворил исковые требования Славянской городской прокуратуры об отмене договора, подписанного по итогам тендера, проведенного управлением ЖКХ Славянска на закупку услуг по благоустройству дорог.
Как установила прокуратура, тендерный комитет в нарушение требований ст. 17 ЗУ «О публичных закупках» не отклонил предложение одного из претендентов – коммунального предприятия Славянского горсовета, которое является субъектом, связанным с другими участниками процедуры закупки. В связи с этим прокуратура оспорила решение тендерного комитета и подписанный на его основе договор на сумму 2,3 млн грн. Решением суда торги и договор признаны недействительными.
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• В Славянске отметили День достоинства и свободы
• Возвратом незаконно приватизированного помещения займется прокуратура
• Тендер Славянского УЖКХ оказался незаконным
• На автомобиль рухнуло дерево
• Безработный похитил школьный ранец
• Житель Славянска сдал в полицию рюкзак с патронами
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• Роман Мартынов выиграл шахматные соревнования по блицу
• Сенсационный триумф Александра Зверева
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15 ноября 2018
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• Кто блокирует работу комиссии по коммунальной собственности Славянска
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Комментарии к статье «Тендер Славянского УЖКХ оказался незаконным»
Хозяйственный суд Донецкой области удовлетворил исковые требования Славянской городской прокуратуры об отмене договора, подписанного по итогам тендера, проведенного управлением ЖКХ Славянска на закупку услуг по благоустройству дорог.