Тендер Славянского УЖКХ оказался незаконным

Как установила прокуратура, тендерный комитет в нарушение требований ст. 17 ЗУ «О публичных закупках» не отклонил предложение одного из претендентов – коммунального предприятия Славянского горсовета, которое является субъектом, связанным с другими участниками процедуры закупки. В связи с этим прокуратура оспорила решение тендерного комитета и подписанный на его основе договор на сумму 2,3 млн грн. Решением суда торги и договор признаны недействительными.